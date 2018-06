Facebook: este hombre no quiso dejar que su esposa se retratara sola con Jason Momoa

Ella hacía un 'cosplay' de Samsa Stark y vio que era el momento perfecto de sacarse una foto con Khal Drogo (Jason Momoa) en la "Denver Comic Con 2018", pero a su esposo no le pareció una gran idea. Por eso decidió "intervenir" y terminó por viralizarse en Reddit y Facebook.

"Le dije a Anthony que quería una foto a solas con Drogo, pero él no estaba de acuerdo con eso", escribió Liz Medendorp junto a la foto que compartió en su cuenta de Facebook. Y su esposo tenía "sus razones" para intervenir, luego las explicó.

La estrella de "Game of Thrones" posó finalmente junto a ambos, pero de una forma muy peculiar. Como se ve en la imagen de Facebook, ella está rodeada por uno de los brazos de Momoa y él es apartado por el artista.

"ACTUALIZACIÓN: Se entusiasmó cuando le pedimos que autografiara la foto, y ahora es aún mejor", volvió a escribir Liz en Facebook. Y en efecto, en una segunda imagen se ve la rubrica de Jason Momoa tapando el rostro de Anthony.

A juzgar por el historial de Facebook de ambos, no sería la primera vez que su esposo se mete en sus fotografías con famosos. Y Anthony tiene una respuesta para ello. "No me voy a gastar tanto dinero en una fotografía en la que ni voy a aparecer", escribió en un comentario bajo el post. Explicó que el costo es de unos US$100.

"El truco es planificar exactamente lo que quieres hacer antes de entrar allí. Tienes como 25 segundos para ejecutar tu plan. Cuando dijeron 'SIGUIENTE', me puse en contacto visual con Mimosa —así le dice Anthony a Momoa— y dije '¿Quieres hacer una foto de graduación con mi esposa? Quiere una foto con un 'tipo sexy y conmigo a una distancia de photoshop' Dijo que sí", explicó Anthony en un comentario de Facebook cuando le preguntaron cómo lo lograron.