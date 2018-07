Sin cirugía. Un grupo de jóvenes demostró en un video viral de Facebook que con tan solo un gesto son capaces de cambiar la forma de sus ojos y pasar en tan solo un pestañeo de párpados simples a párpados dobles.

"Cuando se habla de los ojos asiáticos generalmente se refieren a los ojos rasgados sin poder ver los pliegues en los párpados. En China llamamos a este tipo de ojos 'párpados simples' (单眼皮) y a los ojos con pliegues 'párpados dobles' (双眼皮) ", detalla la descripción del clip en Facebook.

Tal y como explica el post de Facebook, este rasgo incluso es un determinante a la hora de aplicar maquillaje. Por lo que no es sencillo delinearlos. "En los párpados simples es muy difícil delinear los ojos. No importa qué gruesas sean las líneas, cuando abres los ojos, no se ve", dice.

Como se ve en las imágenes de Facebook y en la descripción, "en este mundo hay gente que tiene los párpados simples y dobles al mismo tiempo". Algo que según la demanda en cirugías no es común, ya que hay un amplio mercado de operaciones estéticas que ofrecen diseñar un "párpado doble".

Este material originalmente salió de la red social china Douyin, también conocida como Tik Tok, donde es muy popular publicar este tipo de videos. Sin embargo, en Facebook ha sido sumamente popular logrando superar las 83.000 de reproducciones.