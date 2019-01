Joven se unió al #10YearsChallenge y terminó convirtiéndose en fuente de inspiración de miles

Si eres un usuario activo de Facebook debes conocer muy bien el #10YearsChallenge, un reto que obtuvo gran popularidad durante los últimos días y que consiste en publicar una foto del 2009 comparada a una actual.

Gracias a este desafío hemos visto de todo en Facebook: desde individuos que continúan luciendo igual hasta personas que han cambiado radicalmente su apariencia; sin embargo, la participación de una joven de 18 años viene causando furor entre los usuarios de las distintas redes sociales. Conoce su cautivadora historia.

Se trata del #10YearsChallenge de Camila Rivadavia, una señorita oriunda de Mar de Plata, Argentina, que conmovió a todo Internet tras decidir unirse al popular reto y demostrar cómo logró vencer al cáncer.



Como verás en la primera de las imágenes que publicó a través de su cuenta de Twitter, la joven, entonces una niña, permanece sentada en una mesa y sin cabello a causa de la quimioterapia.

Por otro lado, las imágenes de su apariencia actual muestran un cambio rotundo: la joven está de pie, posando para la cámara y con una gran sonrisa en el rostro. Las capturas se viralizaron rápidamente en plataformas como Facebook.

"No me animaba, pero... #10yearschallenge" escribió Rivadavia en el texto que acompaña su publicación y que en solo algunos días ha logrado más de 25 000 'retuits' y superó la barrera de los 250 000 'me gusta'.



"Cuando empecé a ver todo lo que subían pensé en publicar algo pero no lo hice, porque la realidad es que hubo un tiempo en que yo quise borrar todo eso, por miedo a que me trataran como a una 'víctima', porque mucha gente que me conoce no sabe esta historia", le contó Camila al portal Infobae.

Sin embargo, la noche del miércoles 16 de enero, y gracias al aliento de un amigo, terminó animándose a subir su versión del reto.

"Yo pensé que solo lo iban a ver mis conocidos", dijo, pero no tardaron en llegar mensajes de gente que no conocía que le escribían cosas como "el mejor challenge que vi", "sos una guerrera", entre otros.



Sobre la popularidad que ha ganado su imagen en plataformas como Facebook, Rivadavia dijo que le gustaría "que todos tengan una mínima esperanza que de esa enfermedad puntual se puede salir. Yo estoy feliz de poder contar que se puede", finalizó.