Facebook: Joven sube a buses y lanza impactante discurso contra el machismo

El caso de Eyvi Ágreda y su reciente muerte han tocado las fibras más sensibles de la sociedad peruana. Un joven indignado subió a los buses para hablar sobre ello y su mensaje se viralizó con un video en Facebook. En él recalca que la violencia contra la mujer es una de las peores consecuencias del machismo que muchas veces termina con la muerte de la víctima.

"Me dijeron que si subía a un micro a decir que todos hemos crecido con ideas machistas que matan a mujeres, me terminarían botando. Decidí comprobarlo", dice el primer párrafo del texto que acompaña al clip de la página de Facebook "Charapa en escena".

Como se ve en las imágenes de Facebook, el joven se sube a un bus y empieza lo que parece el clásico discurso de un vendedor ambulante. Pero esta vez él invita a su audiencia a reflexionar las razones que pueden estar detrás de esta ola de violencia contra las mujeres.

"Hace pocos días un hombre se subió a un bus muy parecido a este y le prendió fuego a una mujer. ¡Y dijo que lo hizo porque esa mujer lo había ofendido al rechazar sus peluches! Al rechazar su cariño...¿Cómo una persona puede llegar a quemar viva a otra persona? (...) Lo que está pasando en este país es lo siguiente, hay una idea con la que creemos todos: 'que los hombres son superiores a las mujeres'. Lamentablemente crecemos con esa idea desde el momento en que mientras nosotros estamos estudiando, nuestra hermana --que también es niña y que también debería estar estudiando-- está lavando, está cocinando", señala en su discurso el joven autor del video de Facebook.

Luego hace un repaso sobre los mensajes subliminales en la publicidad y cómo estos se implanta cual semilla en el subconsciente del sujeto volviéndolo un potencial agresor. Ya que esta creencia de superioridad normaliza el maltrato, según se observa en los ejemplos que expone el joven a los pasajeros del bus.

Este clip fue publicado en Facebook el sábado pasado, un día después de que se supiera de la muerte de Eyvi Ágreda. "La intervención la hice cuando Eyvi vivía. Hoy que no está da rabia su muerte y da más rabia cuando dicen que el machismo no es responsable. Es momento de hablar de temas espinosos en todos lados. Sí se puede, pero no debemos dejar de compartir ideas sobre cómo llegar a la gente. Aquí propongo un discurso pensado (sobre todo) para los hombres. Para que reconozcamos nuestras experiencias machistas y a partir de ahí demostremos cómo el machismo nos incentiva a la violencia y lo importante que es ser conscientes de eso para no reproducirlo", precisa el autor en la descripción del video. Ha sido visto más de 150.000 veces en la red social y promete tener una segunda parte.