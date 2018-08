Facebook: a dos años de su muerte, revelan entrevista inédita a Juan Gabriel 

El programa "Hoy" emitió una entrevista inédita de Juan Gabriel, a dos años del fallecimiento del cantante. El video ya está disponible en la página web del matutino de Televisa.

La entrevista en mención fue otorgada por Juan Gabriel al alcalde de Parácuaro, Michoacán Noé Zárate. En ella, el cantante lamentó no poder pasar más tiempo en su ciudad natal por su delicado estado de salud, a raíz de la caída que este sufrió durante un concierto.

En otro momento de la entrevista, Juan Gabriel confesó no ser

amigo de la tecnología. "No tengo celular ni Facebook ni nada,

me tengo yo", contó.

Por otro lado, habló que a pesar de no haber pasado por la escuela, tuvo varios maestros "de la vida" que le enseñaron mucho.