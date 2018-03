El ladrón que robó el Oscar de la actriz Frances McDormand presumió en una transmisión de video en vivo por Facebook la estatuilla que había obtenido ilícitamente. Su acción le valió ser arrestado en la fiesta posterior a la ceremonia de entrega de premios de la Academia.

Terry Bryant publicó una transmisión de video en vivo de Facebook en la que aparece en la fiesta con la estatuilla del Oscar en una mano mientras presume con varios de los asistentes el premio que él decía haber ganado.

"Miren, ¿saben? Yo lo gané esta noche. Es mío", dice Bryant en el video que ya no está disponible en su perfil de Facebook. En las imágenes el aparece dando besos a la estatuilla dorada que pertenece a Frances McDormand, que se hizo del Oscar a Mejor actriz por su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

La misma transmisión de video en vivo de Facebook lo muestra rodeado de asistentes a la fiesta que le aplauden y felicitan al hombre de 47 años residente en Beverly Hills, aunque aparentemente no lo conocen. Bryant, al parecer tiene por costumbre aparecer en grandes premiaciones como un invitado más.

Terry Bryant, el hombre que presumió en Facebook el Oscar había robado, fue detenido por la reportera de culturales del New York Times Cara Buckley y luego fue arrestado por la policía. Su fianza se fijó en 20 mil dólares.

En sus perfiles de Facebook y otras redes sociales, Terry Bryant, el hombe que robó un Oscar, asegura ser periodista, actor, presentador de televisión y hasta embajador de las Naciones Unidas. Además tiene un negocio llamado DJ Matari Music y muchas fotos en diversos eventos junto a celebridades.