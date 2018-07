Facebook: La verdad tras el llanto de este hombre al convertirse en padre | FOTOS

Él rompió en llanto una vez consumado el parto, todos pensaron que se trataba de la natural reacción de un hombre al verse convertido en padre, pero no era esa la causa de sus lágrimas. Las mismas que vemos en la serie de fotografías que Kirstie Perez captó y compartió en Facebook sobre este particular nacimiento.

Una imagen puede contar toda una historia y es eso a lo que se dedica la fotógrafa Kirstie Perez en su página de Facebook KPP. Ella tomó 10 fotos de un parto donde la protagonista no era la madre, sino el padre, un padre que rompió en llanto.

"Él impotentemente vio a su esposa vomitar excesivamente por más de 285 días. Él fue testigo de cómo ella perdió 30 libras (13,6 kilos) en el embarazo al no poder alimentarse debido a la hiperémesis gravídica y la preeclampsia. Ella fue hospitalizada 4 veces por deshidratación durante su embarazo. (Él) Comió más cenas en los escalones de la entrada de su casa de las que podía contar, porque cualquier olor literalmente la ponía enferma. Después de meses de simplemente estar allí para ella tanto como sea posible, la apoyó durante el parto", cuenta la descripción del post de Facebook donde se comparten las fotos.

Fue ante este trasfondo que la fotógrafa asumió que el llanto descontrolado de ese nuevo papá era causado por su bebe, pero no fue así. "Le dije que lo había capturado llorando al ver a su hijo y él me dijo: 'No es por eso que estaba llorando'. Desconcertada, le pregunté qué quería decir. Él volvió a llorar y dijo: "Esta es la primera vez que la veo sonreír en 10 meses", concluyó la narración de la publicación de Facebook.

Este post ha dado la vuelta al mundo, tiene más de 15.000 reacciones y más de 1.400 comentarios. Esta publicación sobre la empatía entre padres cuando se espera a un bebe ha sido compartido más de 13.400 veces en Facebook.