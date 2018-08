Lucía Méndez protagonizó su propia versión del ya popular "Thalía Challenge", esto durante una conferencia de prensa en la que promocionó "Grandes De Los 80's", un concierto que se realizará el 30 de agosto en el Auditorio Nacional de México al lado de Pimpinela, María Del Sol, Rocío Banquells, Marisela y Laureano Brizuela. El video ya es uno de los más comentados en Facebook.

Y precisamente sobre tes último: Laureano Brizuela, con quien Lucía Mendez tuvo un altercado hace unos días, a raíz de un comentario sobre Luis Miguel, la actriz mexicana, sorprendió con su propia versión del "Thalía Challenge" para dar vuelta atrás a este altercado.

"Me oyen, me escuchan, me sienten... estoy muy feliz de haber mandado el comunicado tiki tiki tiki ti", respondió la protagonista de "Colorina", generando las dudas de sus compañeros de conferencia como de los periodistas asistentes.

Segundos después, agregó: lo que (Laureano) haya dicho es su punto de vista y yo lo respeto, no tiene ningún sentido, y por eso mi vine muy Thali", dijo Méndez, quien se presentó al evento con un vestido que hacía recordar al personaje que encarnó Thalía en la telenovela "María Mercedes" en 1992.

Cabe destacar que el comentado pleito entre Lucía Méndez y Laureano Brizuela surgió luego que este último dijera que a Luis Miguel le falta dirección artística, lo que terminó con Méndez diciéndole que "El Sol" es un ídolo, mientras que Brizuela es solo un cantante.



