Durante una entrevista al programa "Despierta América", la ex modelo Dayanara Torres, no pudo contener las lágrimas al recordar una vez más su divorcio del cantante Marc Anthony. La reacción de la ex Miss Universo es una de las más comentadas en Facebook y otras redes sociales.

A través de un video, que fue difundido en Facebook y otras redes sociales, se ve cómo "Despierta América" le mostró a Dayanara una vieja entrevista de 1994 en el que esta le revelaba entre lágrimas a Cristina Saralegui su reciente divorcio de Marc Anthony. La puertorriqueña, no pudo derramar evitar llorar nuevamente al verse hablando como lo hacía en el aquel entonces.



"No había visto eso yo creo que desde que salió", fue lo primero que dijo Dayanara al ver el video.

Además, reveló lo importante que fue el apoyo de su familia en un momento tan difícil como lo fue su divorcio de Marc Anthony.

"En ese momento hay que rendirse un poco y dejarte querer y ayudar", agregó.

Como se recuerda, Dayanara Torres se casó en el 2000 con Marc Anthony. De su relación, nacieron Christian Anthony y Ryan Adrián, hoy de 17 y 15 años de edad, respectivamente. En 2004, la pareja pone fin a su unión y pocos días después, el cantante sorprende al contraer matrimonio con Jennifer López.

