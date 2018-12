El famoso conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli hizo un mea culpa con respecto a ciertos contenidos que emitió en pasados programas de su clásico ciclo "Videomatch" (hoy "Showmatch") cuestionados por colectivos feministas y por parte de la sociedad de su país por considerarlos inapropiados o irrespetuosos hacia el género.

Las expresiones del ex vicepresidente de San Lorenzo surgieron como respuesta a un pequeño mensaje que dio Jimena Barón (finalista de la presente temporada de "Showmatch") en reconocimiento a la gente que cambia su forma de pensar y proceder.

"Registren la gente que nos acompaña y que abraza el cambio. Y yo te lo agradezco infinitamente en este año que las chicas decidimos decir basta y arrancar para otro lado, con otra manera de pensar, con otros límites. Me dieron ese lugar. Y no condenemos y agradezcamos a gente como tú que también cambia y te lo agradezco infinitamente", señaló la participante en el video que ya es viral en Facebook.

Luego de esto, Marcelo Tinelli admitió que a sus 54 años no ha dejado de aprender nuevas cosas. Asimismo, agradeció a todas las mujeres de su vida. Por último, dedicó un mensaje tipo mea culpa sobre ciertos excesos que pudo haber cometido en el pasado ante cámaras.

"Este cambio que estamos viviendo los que venimos de una generación diferente donde por ahí hacíamos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás. La verdad que eso nos hace aprender, ser mejores personas, y está buenísimo. Me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer, esta participación activa de la mujer. Y nosotros día a día intentamos hacer un montón de cambios y que lo diga una persona como tú, que estás aquí, que tiene activa participación en todos los movimientos para el empoderamiento de la mujer... y aprendemos, y decimos gracias. A mí me enseñan las mujeres de mi casa a ser mejor persona. Hay un montón de cosas que uno ha hecho por ahí en su momento y hoy no las haríamos ni en pedo. Uno siente un cambio grande, un compromiso con ello", manifestó Marcelo Tinelli en el clip subido a Facebook.

Marcelo Tinelli y sus palabras. (Video: El Trece)

Algunos usuarios de las redes sociales recordaron que en el pasado el formato "Videomatch" emitió cámaras escondidas en las que modelos y figuras (mujeres) de la TV argentina e internacional vivieron incómodos momentos creyendo que estaban grabando sketchs o 'pilotos' de programas que finalmente nunca se hicieron realidad.