Como cada 3 de octubre, los fans de "Mean Girls" celebraron su día oficial, invadiendo las redes sociales como Facebook y Twitter con singulares post relacionados con la película que protagonizaran en 2004 Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

¿Y por qué el 3 de octubre? Para los que no hayan visto la película, el 3 de octubre es el día en que Aaron Samuels (Jonathan Bennett) le preguntó a Cady Heron (Lindsay Lohan) que día era.

Desde entonces, los fans de la película tomaron esta fecha como el día oficial de esta y la recuerdan cada año con hilarantes posts.

"Los miércoles usamos rosa" "No puedo ir a Taco Bell, estoy en una dieta exclusiva de carbos... Dios, Karen ¡Eres tan estúpida!", "Si eres de África ¿por qué eres blanca?", son algunas de las frases que recordamos de la película y que suelen viralizarse cada 3 de octubre en Facebook y Twitter.

#MeanGirlsDay Hoy es 3 de octubre y recuerden que nos vestimos de rosa pic.twitter.com/yxGwQ4nPKV — Bae. (@YeeahQueen) 3 de octubre de 2018

Hoy es el aniversario de #MeanGirlsDay y no me vestí de rosado.... pic.twitter.com/4T9SeMB6PI — Gatinho Barbudo 🏳️‍🌈 (@gatinhobarbudo) 3 de octubre de 2018

"Mean Girls", narra la historia de Cady Heron, una adolescente muy educada que se muda de Africa a Estados Unidos. Una vez en la escuela secundaria tendrá que lidiar con las costumbres de sus compañeras de clases mientras lentamente se convierte en una chica plástica.

"Mean Girls", fue dirigida por Mark Waters y está basada en la novela "Queen Bees and Wannabes" de Rosalind Wiseman. Con un presupuesto de US$17 000 000, logró recaudar US$ 129 042 871 a nivel mundial.