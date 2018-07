Facebook: el motivo que responderían la continua pérdida de dinero

Facebook tuvo una dura semana al caer 20% en la bolsa de valores de Wall Street, la más dura que ha tenido una empresa en un solo día. Esta situación alarmó a los inversionistas quienes han puesto en tela de juicio a Mark Zuckerberg y demás socios de la empresa, al tildarlos de que habrían estado ocultando información financiera.

Según el último informe económico, Facebook no llegó a cumplir las metas planteadas en un inicio. Se esperó llegar a los 1,48 mil millones de usuarios diarios, pero se obtuvieron 1,47 mil millones. De acuerdo con las proyecciones, Facebook ganaría 13,3 mil millones de dólares, pero logró 13,2 mil millones. Wall Street, esperaba un ingreso por usuario de 5,97 dólares, pero obtuvo 5,95.

La causa del problema radicaría en que Facebook ya ha llegado a un tope máximo de crecimiento en cuanto a usuarios. Actualmente, cuenta con 2,5 mil millones de usuarios y tomando en cuenta que los menores de 13 años no pueden usar la red social y los afectados por la brecha digital, las proyecciones no son muy alentadoras.

¿Qué puede hacer Facebook?

La famosa red social viene trabajando en llevar Internet a aquellos lugares en donde no hay. Para ello lanzará un satélite que brindará conexión a todo el mundo y así llegar a los sitios más remotos.

Facebook necesita más usuarios y no podrá tenerlos si no cuentan con acceso a Internet.