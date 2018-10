Desde que era una niña, Courtney Gessford había soñado con 'bañarse' en cachorros. Y es que según ella misma dijo, considera a estos tiernos seres como una seria 'adicción' que la ponen del mejor humor posible. No obstante, la vida le tendría preparado un gran obstáculo pues le diagnosticaron cáncer cerebral y creyó que nunca podría cumplir su fantasía rodeada de perros, pero sus amigos y familiares la sorprenderían con un impensado detalle que dio la vuelta al mundo tras compartirse en Facebook. Conoce su historia.

"Me encantan los cachorros. Siempre he querido estar rodeada como por 10 perros", mencionó Gessford en una entrevista. "Desde que era niña he amado a los animales", agregó. Es por esta razón que Maris Loeffler, una de sus amigas más cercanas estuvo dispuesta a hacer todo lo posible para que su sueño se haga realidad.

(Foto: Facebook/Captura) (Foto: Facebook/Captura)

Es así que llegó al refugio animal de Front Street en Sacramento, California, Estados Unidos, en donde planeó junto a trabajadores del establecimiento una 'emboscada' de cachorros que quedaría inmortalizada en video y que se haría viral tras su publicación en Facebook.

Con los ojos vendados y oídos tapados, Courtney fue llevada al refugio y fue recostada sobre un puff. De esta forma, sería sorprendida con cachorros de distintas razas que la emocionaron emocionarse hasta las lágrimas.

(Foto: Facebook/Captura) (Foto: Facebook/Captura)

"¡Fue lo mejor! Estaba extasiada. Puedes ver en el video que estoy sorprendida, abrumada y empiezo a llorar. Estaba muy emocionada porque fue un sueño hecho realidad", dijo notablemente feliz la protagonista de esta historia de Facebook que ha estado batallando contra el cáncer por más de 3 años.

"Durante más de un año, Courtney ha soñado con 'bañarse' en cachorros, por lo que cuando sus amigos y familiares se acercaron a nosotros estuvimos encantados de hacer que ese día mágico ocurra", escribió el refugio en su cuenta de Facebook. "Esperamos que el poder curativo de los cachorros la haya llevado un paso más cerca de la recuperación".

Gessford, quien fue diagnosticada con cáncer cerebral en julio de 2014 cuando tenía 24 años, ha tenido tres cirugías cerebrales y más de un año de quimioterapia. Asimismo, mencionó que su experiencia con la enfermedad la acercó aún más a su Clyde, su propio perro de 8 años de edad. Su relato conmovió a miles de internautas en Facebook.

Grabación cuenta con más de 2 millones de reproducciones en la red social. (Foto: Facebook/Captura)

“Siempre lo he amado más de lo que puedo expresar. Después del diagnóstico de cáncer se volvió mucho más importante. Él es muy terapéutico para mí. Simplemente me hace feliz y me ayuda a relajarme. Él también me da un sentido de propósito", dijo.