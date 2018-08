Un niño de la India se convirtió en protagonista de un video viral de Facebook luego de que los médicos lograron retirar con éxito un silbato que se tragó por accidente y lo hacía toser de una forma extraña.

El menor de 4 años y su familia visitaron a un otorrinolaringólogo en busca de una cura a su persistente expectoración en la que se escuchaba un silbido muy particular, reportó The New England Journal of Medicine.

Una radiografía del pecho del protagonista del video viral de Facebook permitió observar que el pulmón izquierdo estaba hiperinsuflado, lo que puede obedecer a una obstrucción de las vías respiratorias.

Entonces, los especialistas le practicaron una broncoscopia, que consiste en insertar un tubo delgado a través de la garganta, para llegar al pulmón izquierdo y remover el objeto foráneo alojado allí: un silbato de juguete.

Según señalaron los padres del menor, su hijo había estado jugando con el silbato antes de que su insólita tos se manifestara y posteriormente se comprobó que se lo había tragado accidentalmente.

Al día siguiente, una placa de rayos X mostró que el pulmón afectado se había desinflamado y vuelto a la normalidad. Este video viral de Facebook nos enseña a estar siempre pendientes de lo que nuestros hijos se llevan a la boca.