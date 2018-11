Facebook: oso bebé no se rinde y hace lo imposible por regresar al lado de su mamá en montaña llena de nieve El pequeño demostró que la perseverancia no lo abandonó y por más que cayó una y otra vez, no dejó de luchar. El video en Facebook ha conmovido las redes.

- / - Este pequeño oso no conoce el significado de la palabra rendirse. (Foto: Pixabay) - / - Mamá osa y su pequeño salieron de su guarida y tuvieron dificultades para caminar sobre la nieve. (Foto: captura Facebook) - / - Ella logró llegar a la cima de la montaña, pero el pequeño cayó varios metros. (Foto: captura Facebook) - / - Ella lo miraba desde la cima y esperaba ansiosa su llegada. Él no se rindió por más que seguía cayéndose varias veces. (Foto: captura Facebook) - / - Tras ganar su batalla más difícil, el pequeño oso corrió de felicidad junto a su mamá en la cima. (Foto: captura Facebook) - / -