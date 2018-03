Facebook: Todo lo que pasó con el saludo de Pedro Suárez Vértiz por el Día de la Mujer

El cantante Pedro Suárez-Vértiz le dedicó una publicación en Facebook a las mujeres luchadoras, el post causó polémica entre sus seguidores en la red social. Pero no fue lo único que el cantante escribió por el Día Internacional de la Mujer.

"Feliz día, mujer luchadora", decía la imagen que el artista puso en Facebook. En poco más de dos horas, fue compartido y comentado por miles de personas. Superó los 10 mil 'likes', pero al mismo tiempo generó debate por mostrar a dos mujeres peleando en el piso. Ante ello decidió retirarlo.

"Eliminé el post de la mujer luchadora, que estaba buenísimo, porque llamaba más la atención que el saludo serio por el día de la mujer que puse más temprano, y que es el que realmente quiero que lean Muchas gracias a todos", explicó Pedro Suárez-Vértiz en un nuevo post de Facebook.

Tal y como menciona el cantante, él también realizó una publicación dedicada al Día Internacional de la Mujer con un tono mucho más serio en su cuenta de Facebook. Sin embargo, el mensaje informal fue el que se viralizó.

"Hay que aprender tanto de la mujer... Desde niño he querido que el sexo opuesto nos mire como nosotros las miramos. He querido el poder que ellas tienen de cometer un error, corregirse y continuar sin arrepentimientos. No como los hombres que nos quedamos martirizándonos con el cielo y el infierno. He querido tener vuestro aguante de llevar un embarazo y parir, no como nosotros que lloramos con una gripe. He querido que los hombres nunca abandonen a sus hijos y que se queden en el hogar como ellas lo hacen. He querido que nuestros “te amo” sean tan profundos como los de ellas. He querido que no hayan existido tantos milenios de machismo. Aunque parece que, de la puerta para adentro, eso no ha cambiado. Mujer, amo tu vida, tu sabiduría instintiva, tu eres nuestra madre, esposa amiga e hija. Mujer solo hay una, y una son todas. Feliz día de la mujer", escribió en Facebook junto a un video promocional del 'stand up comedy' protagonizado por Fabiola Arteaga y Mariana Cazorla en La Estación.