Facebook: Este perro esperó por 4 meses a que su amo salga del hospital

Ahora se llama Campeón, este perro fue protagonista de una historia que gracias a la conmoción que causó se viralizó en Facebook. Ocurrió en las puertas del Hospital santa Casa, ubicado en el municipio Nuevo Horizonte, en Sao Paulo, Brasil.

"Tenemos mucho que aprender de los animales. Ese perro se queda cada día en la puerta de la Santa Casa de Nuevo Horizonte esperando a su dueño que lamentablemente falleció", escribió la abogada Cristine Sardella en un post de Facebook.

Ella compartió la historia y dos fotos del can en su cuenta de Facebook el pasado 27 de febrero. El perro demostró ser dócil y se ganó el cariño de todos en el hospital , por lo que no dudaron en apoyarlo con comida y agua.

"He oído que es alimentado por algunas personas. Esperando por el dueño en vano, pero el amor que alimenta por el dueño es eterno. Observo también el respeto que el personal de la santa casa tiene por él", añadió en Facebook la abogada.

Tras dos semanas de difusión en medios y redes sociales como Facebook, el perro fue adoptado por Leticia Fatima Nawas Botoluci, 30 años, quien trabaja en el hospital. Ella eligió el nombre, por considerarlo un ganador.

Antes de la adopción, el animal fue llevado a una clínica veterinaria por Marco Antônio Rodrigues, que se enteró de la situación y decidió rescatarlo. "Espero que ahora pueda tener una vida feliz con esos nuevos dueños ", dijo a G1.

Tras ser bañado, desparasitado y vacunado, Campeón ya está listo para pasar a su nuevo hogar. En la residencia, él tendrá la compañía de otro amigo: un perro que también vive en el lugar.

"Como él siempre se quedaba allí, nunca pensé en adoptarlo, pero cuando lo llevaron al canil, para ser adoptado, me quedé triste, por suerte, él acabó huyendo del canil y regresó al hospital, fue ahí que me quedé más emocionada con su historia y, para no perderlo, decidí adoptarlo ", relata Leticia, su nueva dueña, a G1.