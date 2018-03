Facebook: personajes y horrores de la Historia de la Humanidad a todo color

Ver de frente la cara de la historia puede ser un golpe duro, especialmente si se recuerda cada uno de los episodios que fueron fotografiados en los últimos dos siglos. Así sucedió con la artista digital Marina Amaral, quien compartió su trabajo en Facebook al colorizar imágenes que originalmente estaban en sepia o blanco y negro.

Luego de tres años de publicaciones en Facebook, Amaral decidió darse la mano con el historiador Dan Jones para publicar juntos el libro "The Colour Of Time: A New History Of The World, 1850-1960".

Dentro de las imágenes más impactantes está la de Czeslawa Kwoka, una adolescente polaca de 14 años de edad en Auschwitz. “Era muy duro tener que mirar su cara durante tanto raro sabiendo lo que le ocurrió. Quería darle la oportunidad de contar su historia, que es también la historia de muchas otras víctimas. Es más fácil identificarse con ellas cuando las ves en color. Entendemos mejor por lo que pasaron ella y millones de personas más cuando vemos sus moratones, sus heridas y la sangre en su casa. El Holocausto no comenzó con los genocidios, comenzó con la retórica del odio,” dijo Amarall en Facebook.

Además de los horrores de las dos guerras que marcaron los inicios del siglo XX, Amarall compartió en Facebook retratos de personajes como Ana Frank, Albert Einstein, Grigori Rasputin, Winston Churchill, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Diana de Gales, Elvis Presley, Priscilla Presley y Lisa Marie, entre muchas otras figuras notables.

"Colorear fotos en blanco y negro es un arte que requiere un profundo trabajo de investigación, análisis de cada objeto para hacerlo lo más realista posible, conocimiento histórico y respeto suficiente para valorar y preservar cada detalle de cada historia. Es un proceso complejo que nos puede transportar a cualquier parte", señala la dueña de la popular cuenta de Facebook en su página web.