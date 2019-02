Polémica por joven que anunció demanda contra sus padres por concebirlo sin su consentimiento

Raphael Samuel es un joven de la India de 27 años que se volvió viral en redes sociales como Facebook. ¿La razón? El asegurar que demandará a sus padres por traerlo a este mundo "sin tener previamente su consentimiento".

El joven aseguró que, si bien tiene una excelente relación con sus padres y goza de una buena vida, está en contra de traer más personas a este mundo pues no le encuentra sentido someterlos a las "dificultades de la vida".

"Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron para su propio disfrute y placer. Mi vida es maravillosa, pero no veo porqué yo debería traer otra vida al mundo y someterlo a las cuestiones de la vida y de buscar trabajo, especialmente cuando él no me pidió existir", señaló el joven al portal indio The Print. Sus declaraciones generaron polémica en Facebook.

Aunque el argumento de Samuel suene ilógico, el joven cuenta con el apoyo de un movimiento que comparte la misma perspectiva. Su nombre es antinatalismo y, lejos de estar en contra de la vida, se caracteriza por tener como principal postura que el niño que no ha dado su consentimiento para vivir no debería ser traído al mundo.

Es decir, si un niño no está de acuerdo con su nacimiento -así como a las dificultades que trae la vida- uno no tiene el derecho de hacerlo nacer.

El protagonista de esta historia de Facebook, quien utiliza unos lentes negros y unas gafas para ocultar su apariencia, comparte sus ideas en Nihilanand, una página en la que plantea que si tus padres te tuvieron en lugar de tener un juguete o un perro", "eres su entretenimiento".

"Si un padre realmente sabe lo que es bueno para sus hijos, ¿por qué los tuvieron?", se lee en otra publicación hecha en Facebook, en la que también asegura que "la procreación es el acto supremo del mal".

Los mensajes no tardaron en generar revuelo entre los usuarios de la plataforma, discutiendo sobre la inusual y polémica idea de este joven que se volvió viral en Internet.