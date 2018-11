El emotivo homenaje que recibió una mujer que dedicó 30 años de su vida a la docencia cautivó a miles de usuarios de Internet. El material no pasó desapercibido en plataformas como Facebook, en donde logró obtener miles de reproducciones como reacciones.

Se trata de Connie Kison, una mujer que trabajó casi toda su carrera en el centro educativo First Immanuel Lutheran Church & School en Cedarburg, Wisconsin, Estados Unidos. Allí, se le veía usualmente dictando clases a alumnos del segundo grado.

Es así que, tras hacerle creer que era parte de una entrevista para realizar una semblanza de su vida profesional, la protagonista del clip viral de Facebook empieza a hablar sobre la importancia de su etapa como profesora.

"Me encanta leer y me encanta enseñar a los niños a leer", asegura Kison, sin tener idea de que estaba a punto de ser sorprendida por un gran grupo de ex alumnos que la recuerdan con mucho cariño.

El video de Facebook nos deja ver que, mientras ella hablaba, no puede evitar quedarse boquiabierta al ver ingresar a una ex estudiante, quien llega al aula para entregarle una carta de agradecimiento. "Gracias por ser mi profesora", le dice a la emocionada mujer.

La sorpresa no terminaría allí pues fueron varios alumnos, y de distintos años, los que volvieron hasta su escuela para sorprender a la profesora que está por terminar una impecable carrera de 30 años enseñando a niños.

El cautivador clip se hizo viral en redes como Facebook y generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes no pudieron evitar expresar su admiración por la mujer que ha dedicado casi toda su vida a una carrera tan noble como la docencia.