Facebook: así puedes evitar a una persona sin necesidad de bloquearla o eliminarla

Las redes sociales son una parte importante de la vida de millones de personas en el mundo.Y no es raro tener cientos o miles de contactos en Facebook, por lo que es casi imposible tener una relación cordial con el 100% de ellos siempre. Acá te dejamos algunos trucos para lidiar con contactos los que no deseas ver siempre.

1. Dejar de seguir. El primer movimiento que debe hacerse es dejar de seguir al contacto del que se desea saber menos información. Para ello hay que ir a su perfil de Facebook y buscar debajo del botón "Amigos" el que dice "Seguir" y desplegar el menú. Una vez ahí, hacer clic en "Dejar de seguir a".

2. Tomarse un respiro. Para activar esta opción en Facebook primero hay que intentar bloquear al contacto. Al final de la ventana que dice "Confirmar bloqueo" aparecerá un texto que dice "Si solo quieres limitar lo que compartes con [nombre del contacto] o ver menos contenido suyo en Facebook, puedes tomarte un respiro".

Al hacer clic en la frase final, abrirás una ventana con que describe las tres cosas que sucederán en Facebook al tomarte este respiro: "Ver menos contenido de [esa persona]"; Limitar lo que verá [esa persona]" y "Editar quién puede ver las publicaciones anteriores".

3. No mostrar.​ Otra opción es pedirle a Facebook que nos muestre tus publicaciones a esta persona. Para ello deberás elegir la opción "no mostrar tus publicaciones" y esa persona pasará a tu lista de acceso restringido. Esto no funciona si la etiquetas en algún post.



Estas medidas no serán informadas por Facebook a esa persona. Se trata de decisiones unilaterales. Cuando desees retomar el contacto puedes reactivar la comunicación con esta persona siguiéndolo.