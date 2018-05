Facebook: reclaman que se active "Me enflorece" por el Día de la madre

Las reacciones o "reactions" que Facebook ofrece normalmente son seis, pero en fechas festivas suele sorprender a sus usuarios con alguna otra que guarde significado con aquello que se celebra. Así lo hizo el año pasado por el Día de la madre con el "Me enflorece", pero aún no aparece y el público empieza a desesperarse.

La margarita de pétalos lila fue muy querida por los usuarios de Facebook en mayo del año pasado. Cuando desapareció se hizo merecedora de memes y protestas por parte de los internautas.

Este año, Facebook no ha sacado ninguna reacción especial por el Día de la madre y esto ha desesperado a algunos usuarios que no han dejado de manifestar su disgusto en Twitter y Facebook.

Otros internautas hicieron grupos y páginas de fans en Facebook para pedir que la red social active el "Me enflorece" por este mes. No faltaron los que inventaron "fórmulas milagrosas" con "likes", comentarios, hashtag y compartidas para que se active la reacción.

Como se recuerda el "Me enflorece" no es la única reacción que Facebook colocó entre sus opciones para opinar sobre un post, sino que el año pasado cerca al "Día Internacional del Orgullo LGBT" activó un colorido "Me enorgullece". Una reacción que este 2018 no se sabe si aparecerá en la red social.

Ya es 8 de Mayo y todavía no llega el “me enflorece” a facebook pic.twitter.com/FPUdBxoaIr — Tino Gonzalez (@tinogonza) 9 de mayo de 2018

Dijeron que a las 12 ya habría el me enflorece y no aparece nada ¡¿Qué estafa es esta @facebook?! pic.twitter.com/GFECVeUUi5 — Representante de Luis Miguel 💼🌞 (@hugo_twittea) 9 de mayo de 2018

Y MUY decepcionada!! Esa gente que se estará creyendo?! Pos estos!! Y las marchas para exigir el me enflorece, amá?! — Edith Herrera (@susunaizankiut) 9 de mayo de 2018

Despiértenme cuando regrese el 'me enflorece' a Facebook, mientras la vida no vale nada pic.twitter.com/VgHRI1qWHJ — Manuel Tirado 🦖 (@manuu_tr) 9 de mayo de 2018

¿En dónde está Pinches el "me enflorece"?

😡😡😡😡😡 — Jesús Rodríguez (@CrizReyz) 9 de mayo de 2018