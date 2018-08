Ahora solo viven en tu memoria. La Feria del Hogar no tuvo reemplazo alguno, y antes de subirte al Metropolitano los limeños utilizaron el Enatru o ahorraban para comprar fichas Rin como lo haces ahora con tus megas. Un viaje por el túnel del tiempo para recorrer ese pasado que nos hizo tan felices. Porque no todo está en Facebook, pase, adelante, disfrute y no llore.

1. Feria del Hogar

Si escuchas "te llama la llama" y te pones nostálgico, entonces, eres parte de ese privilegiado grupo de peruanos que alguna vez fue a disfrutar del Estelar de la Feria del Hogar. O quizás, también a comprar la licuadora de la casa, o solo disfrutar de la familia cada vez que llegaba el mes de julio. Lo mejor estaba en sus escenarios. "Algunos iniciaron sus carreras promocionales allí (Ricky Martín, Marc Anthony, Roberto Blades, Maná, Shakira) y otros consagraron su estatus de grandes artistas (Celia Cruz, Óscar de León, Charly García, Héctor Lavoe, El Gran Combo, Gian Marco)", reporta el archivo histórico de este Diario.

La Feria del Hogar (Foto: Internet) La Feria del Hogar (Foto: Internet)

2. Daytona Park

Llegó a finales de los noventas con sus modernas atracciones para niños y jóvenes. Pese a haber tenido tanto éxito, en el 2001 tuvo que cerrar sus puertas por motivos que hasta ahora se desconocen.

Daytona Park (Foto: mundofotoweb.blogspot) Daytona Park (Foto: mundofotoweb.blogspot)

3. Marina Park

Juegos, cine, discotecas. Hoy no queda nada, pero en los noventa este centro de diversiones ubicado en San Miguel era el punto de encuentro de los más pequeños. Abandonado completamente, se planea construir un centro empresarial donde estaba el Marina Park.

Marina Park (Foto: luisicitudes.blogspot.com) Marina Park (Foto: luisicitudes.blogspot.com)

4. Viajar en Enatru

Antes del Metropolitano y el corredor azul, los buses de Enatru transportaron hasta 80 mil limeños a diario. Recorrían la Vía Expresa y tuvieron hasta 52 rutas distintas. Hasta que en 1992 se abrieron las puertas del Perú a las combis y el resto de la historia la padecemos hasta ahora.

Enatru. (Foto: Internet) Enatru. (Foto: Internet)

5. Utilizar el Rin

Según cuenta Arkivperu, la página más nostálgica en internet, "con el regreso de la democracia en 1980, ENTEL Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. modernizaron los teléfonos públicos, cambiando las cabinas azules por las naranjas, junto a la novedad de las fichas RIN". Es decir, cuando los celulares eran un sueño del futuro, el RIN te permitía llamar a casa de tus padres, amigos o amores. El problema era conseguirlos. Se comercializaban en bodegas y al llegar los noventa se comenzó a falsificar la moneda.

Fichas Rin (Foto: Arkivperu) Fichas Rin (Foto: Arkivperu)

6. Ir a la carpa Grau

Dice el mito urbano que "cuando Chacalón canta, los cerros bajan". Cerca a donde ahora está la estación central del Metropolitano se bailaba al ritmo de "Chacalón y la Nueva Crema", "Los Shapis", el "Grupo Guinda", "Grupo Génesis", "Marcawasi", el "Grupo Alegría", "Los Geniales", "El rey vico y su grupo Karicia", entre otros. La migración a Lima en los ochenta y principios de los noventa se apoderó de esta esquina entre la Av. Grau y la Av. Paseo de la República.



La Carpa Grau (Foto: YouTube) La Carpa Grau (Foto: YouTube)

7. Jugar con un Atari

Si bien se creó en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney en Estados Unidos, recién llegó al Perú a mediados de los años 80. La última consola de juegos de Atari fue el 'Jaguar', que debutó en 1993 y fue descontinuado en 1996. Videojuegos como Pac-Man, Space Invaders o Mr. Postman eran los favoritos entre los menores.



Videos de Atari (Foto: Internet) Videos de Atari (Foto: Internet)

8. Trampolín a la Fama

Desde abril de 1966 hasta mayo de 1996, Augusto Ferrando se apoderaba de los sábados familiares. Siempre en Panamericana Televisión (Canal 5), siempre con el mismo carisma, siempre con la misma frase ("Un comercial y regreso") y siempre acompañado por Violeta Ferreyros Tabbah, Ingerborg Zwinkel "La Gringa Inga", Leonidas Carbajal Alvarado y Felipe Pomiano Mosquera "Tribilín" así como por su hijo Chicho Ferrando.

Elenco de Trampolín a la Fama. (Foto: El Comercio) Elenco de Trampolín a la Fama. (Foto: El Comercio)

9. Pollería El Rancho

Ubicado en la cuadra 26 de la avenida Benavides, la Pollería El Rancho en los ochentas fue uno de los lugares más divertidos con el que todo niño soñó jugar. Además de juegos, habían “cabañitas” donde se podía celebrar los mejores cumpleaños en compañía de payasos y bailarinas infantiles.

Pollería el Rancho (Foto: mibarrioelblog) Pollería el Rancho (Foto: mibarrioelblog)

10. Bam Bam

Si eras un apasionado de los videojuegos, este era el lugar perfecto para ti. Este centro recreativo, que estaba ubicado a media cuadra del Parque Kennedy, tenía los mejores ‘pinballs’. Podías engancharte toda la tarde.