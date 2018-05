Facebook: reggaeton  para luchar contra la violencia hacia la mujer en Bolivia

El reggaeton, cuestionado a veces por sus letras machistas, se ha convertido en aliado de una campaña contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia, donde este jueves se lanzó desde Facebook una canción con ese ritmo urbano que insta a los jóvenes a desterrar la violencia de sus relaciones en pareja.

La canción que se ha viralizado en Facebook se titula "Dígale usted" y fue compuesta e interpretada por el artista boliviano Bonny Lovy, en alianza con la campaña "Actúa, detén la violencia", que desde hace más de un año trabaja en el país contra la violencia machista.

La canción que ya ha sido escuchada por miles en Facebook tiene versos como "dígale usted que usted es independiente, valiente, que no necesita de él", "dígale usted que nació solita, que abusivos no necesita", Bonny Lovy busca dar a los jóvenes un mensaje de que "el amor no se trata de violencia", manifestó el artista en una entrevista con Efe.

"Estructuralmente nos han metido esto de que tienes que dejarte pegar porque es tu marido y eso está mal y lo estamos cambiando ahora en esta nueva generación", sostuvo 'El Bonny', como le llaman sus fanáticos.

La iniciativa surgió a partir del caso de una de las activistas de la campaña que sufrió maltrato y que compartió su vivencia con sus compañeros y también con el artista en una carta.

"Nos reunimos con los activistas, con la gente de la campaña, nos explicaron un poco más en cuestión de estadísticas cómo estaba nuestro país en cuestiones de violencia hacia la mujer y realmente estamos muy mal. Me sentí muy identificado con toda esta movida y era imposible decir que no", explicó el autor del clip de Facebook.

Para el artista, supuso un reto hacer una canción de reggaeton "con este tipo de letras", pues "es complicado hacer esa mezcla, esa fusión y que suene bonito", y al mismo tiempo, lograr transmitir el mensaje elegido.

"La música es una forma, una vía de poder entrar a la gente, de poder llevar un mensaje. No tiene que ser todo negativo ni todo pensando en discoteca o en bailar. Creo que es un gran paso y va a ser motivación para muchos artistas esta campaña", opinó.

La violencia machista es un problema mayor en Bolivia, donde cada tres días ocurre un feminicidio y muchas de las víctimas son menores de 25 años, recordó en declaraciones a Efe la vocera de la campaña "Actúa, detén la violencia", Adriana Zurita.

Con datos de un estudio realizado dentro de la campaña, la activista también llamó la atención sobre el hecho de que nueve de cada diez jóvenes conocen a una mujer que ha vivido una situación de violencia en el país.

La investigación también reveló algunos "mitos" socialmente aceptados en una relación, como los celos, el control de la vestimenta, la renuncia a la privacidad o el aguantar la violencia en señal de amor.

Esta información dio lugar a la campaña, que es impulsada por Oxfam, el Colectivo Rebeldía y la Coordinadora de la Mujer, que agrupa a 26 entidades defensoras de la igualdad de género.

Según Zurita, se acudió a Bonny Lovy porque "hablar a los jóvenes bolivianos siempre va a tener mucho más impacto si alguien como ellos se los dice".

Así, "Dígale usted" les habla a los jóvenes "en su lenguaje" y les recuerda la importancia de los entornos, de ser independientes y de que "el amor no tiene que ser sufrimiento", indicó.

La activista señaló que apelar al ritmo urbano fue un "desafío" para la campaña, aunque reconoció que no es el único género musical en el que "se reproduce la violencia".

"El género urbano es un canal importante ahora para llegar a los jóvenes. Todos los chicos están permanentemente escuchando, así no sean seguidores del género urbano, de alguna manera se aprenden la canción", explicó Zurita.

El vídeo de la canción ya se encuentra en la página oficial de Facebook de Bonny Lovy y en tan sólo dos horas fue reproducido unas 18.000 veces, a la fecha ha superado las 150.000 reproducciones.

Los promotores de la campaña esperan que la canción "sea muy popular" y suene en el transporte público, en los programas juveniles de radio y televisión, e incluso en las discotecas.



