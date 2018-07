Facebook: Sube un sangriento selfie tras sufrir ataque homófobo y remece las redes

Tiene 21 años y ya ha probado el odio que alguien puede sentir en su contra por ser diferente. Se llama Blair Wilson y hace unos días un sujeto le pegó por ser homosexual, no quiso dejar de lado la oportunidad de generar conciencia y se sacó un selfie que compartió en Facebook. Su historia se hizo viral.

Según narra en su post de Facebook, Wilson paseaba por la calle cuando su atacante le gritó un insulto homofóbico y este le respondió diciéndole "gallina". Este acto desencadenó el ataque físico en su contra.

"No sabemos quién eres, pero confío en que seas alguien inseguro de tu propia sexualidad tratando de desquitarse con alguien seguro de sí mismo. Te deseo lo mejor", escribió el joven escocés en Facebook.

Como se ve en la foto que Wilson compartió en Facebook, él luce sonriente a pesar de tener el rostro cubierto de sangre producto de una cortada que le causó su agresor. “Pensé que claramente esta persona no sabe cuán cercana es la gente en Neilston (Escocia) y quise publicar algo para que, una vez sobrio, se diera cuenta de todo el amor y apoyo que tengo”. declaró al Barrhead News.

Señaló que decidió publicar la fotografía en Facebook a modo de denuncia, para avergonzar a su agresor. “Supe, en cuanto sucedió, que o me quedaba callado y me sentía avergonzado por ello, o podía avergonzarlo por Facebook. En cuanto lo publiqué, aunque mi nariz seguía sangrando, ya no me importaba”, dijo al medio.

Su publicación en Facebook se volvió una inspiración para otras personas. “Es increíble. Personas con las que no había hablado en mucho tiempo y algunas que ni siquiera conozco diciéndome que soy una inspiración. Me ha ayudado a sentirme bien conmigo mismo”, señaló. “Sí utilicé algunas groserías en la publicación, pero el mensaje que quiero dar es que debes defenderte. Tal vez no procurar que te lastimen, peor demuéstrales (a los agresores) que tienes amigos, que te aman”.

Su objetivo también era demostrar que no estaba solo. “Creo que algunas personas piensan que si tienes una sexualidad diferente no tienes amigos y que todos piensan como ellos, cuando en realidad son la minoría. Puedes probarles cuánto más te aman que a ellos si viven una vida de odio”, concluyó Wilson.

La policía escocesa recibió el informe y ante ello informó que se encuentra investigando todo en cuanto al ataque contra Blair Wilson. Mientras tanto, el post sigue viralizándose en Facebook donde tiene más de 2.000 reacciones.