Facebook suspende acceso a la red social a Beto Ortiz por este mensaje

Durante 24 horas el periodista Beto Ortiz no podrá publicar ningún tipo de contenido en su fanpage oficial de Facebook. Tampoco podrá utilizar el chat, conocido popularmente como Mesengear.

Esto debido a que la red social decidió suspenderle el acceso tras considerar que una publicación del conductor de "Beto a saber" (ATV) "incita al odio".

El periodista y escritor --con casi 800 mil seguidores en Facebook-- explicó al mediodía del sábado lo ocurrido.

Hace unos días, a raíz de la captura de un peruano por el robo de la medalla presidencial boliviana, Beto Ortiz publicó el siguiente post:

"¡Boten a todos esos peruanos de Bolivia!", escribió Ortiz Pajuelo recurriendo, evidentemente, a una ironía.

Cabe indicar que la figura de ATV ha mostrado más de una ocasión su apertura al ingreso de migrantes venezolanos en nuestro país.

La ironía, sin embargo, no superó las --para algunos excesivas-- políticas de Facebook, por lo mismo, la red social habría admitido quejas contra la publicación y castigó al conductor de "Beto a saber" negándole el acceso a su plataforma durante un día.

"Soy peruano y como peruano me burlo de los peruanos pero FB se pone literal, me lee al pie de la letra y me sanciona por incitar al odio. ¿Qué será de mí? No sé si podré sobrevivir 24 horas sin Facebook Me odio horrible", escribió.

Beto Ortiz tiene casi 800 mil fans en Facebook pero es en Twitter donde su popularidad es aún mayor con casi 3.6 millones de seguidores.