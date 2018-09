Su exitoso paso por tierras argentinas ha hecho que Sofía Reyes sea llamada la sucesora de Thalía y Paulina Rubio. Y es que con 22 años, la actriz y cantante mexicana ha superado las 300 millones de reproducciones en YouTube con su hit "1, 2, 3", junto a Jason Derulo y De la Ghetto y se perfila como el nuevo boom latino de la música. Su paso por "ShowMatch", de conduce Marcelo Tinelli, cuyo video ya tiene miles de réplicas en Facebook así lo confirman.

A continuación, una entrevista a Sofía Reyes que concedió al diario "La Nación" de Argentina.

Si había dudas de que Sofía Reyes es la nueva número uno del pop mexicano, se confirmó la semana pasada. La joven formó parte de la apertura del programa argentino "ShowMatch", que conduce Marcelo Tinelli como la artista internacional invitada y "1, 2, 3", su hit con Jason Derulo y De la Ghetto, llegó a los 300 millones de reproducciones en YouTube.

Sofia Reyes - 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto). (Foto: Facebook)

En medio del boom latino desatado a partir de "Despacito", todos los artistas anglosajones están desesperados por colaborar con las figuras hispanoparlantes que no paran de meter hit tras hit en los ránkings globales de las plataformas de streaming.

Por eso, si había un momento ideal para que México, cuna de ídolas pop como Thalía o Paulina Rubio, pariera una nueva estrella, era este y Sofía es la indicada.

Sofia Reyes - Llegaste Tu (feat. Reykon) (Official Video)

Nacida en Monterrey en 1995, decidió abandonar su país hace casi seis años para radicarse en Los Ángeles junto con sus managers y dedicarse a pleno a su carrera musical. A principios de 2017, Warner lanzó Louder!, el disco debut que fijó el estilo de Reyes en algún lugar entre el pop, la balada melódica y la faceta más urbana de los ritmos latinos.

Esa conjunción, junto con la particularidad de haber empezado a cantar en "spanglish", convierten a Sofía en la artista ideal para subirse a la ola latina en los Estados Unidos que, hasta el momento, estaba copada por varones.

Sofia Reyes - Muévelo ft. Wisin (Official Music Video)

Mientras cumple su sueño de Cenicienta mexicana en California, la mezcla de estilos y la colaboración con artistas diversos y super populares en "1, 2, 3" termina de confirmar cuál es el lugar vacante que viene a ocupar Sofía Reyes.

-¿Cómo surgió la posibilidad de la colaboración con Jason Derulo y De la Ghetto?

-Primero la canción la escribimos en español tres amigos y yo. Por mucho tiempo fui yo sola hasta que se la mandamos a Jason, que lo conocíamos de entregas de premios. A él le encantó y tres semanas después ya teníamos una versión con él. Después conocí a De la Ghetto en un festival y decidimos invitarlo. Me caen perfecto los dos y me parece una colaboración como muy random, muy diferente. Los tres somos artistas completamente distintos. "1, 2, 3" superó las expectativas de todos. Así que muy padre.

-¿La intención original de "1, 2, 3" fue girar hacia lo urbano?

-Fue tomando forma. Lo de la EDM (música electrónica bailable), que es el drop después del "la, la, la", y la cumbia lo fuimos agregando, queríamos hacer una mezcla de un poquito de todo. La canción original ni siquiera iba a ser para mí. A uno de mis amigos le habían pedido que escribiera para otra artista y fue como "oye, por qué no la escribimos" y la fuimos cambiando.

-¿Planeas a partir de ahora orientarte más hacia este estilo y no tanto hacia la faceta pop que mostraste en Louder!?

-Hay como de todo. En Louder! también está "Llegaste tú" que es una balada pero más así y también "Muévelo" con Wisin. Yo creo que lo cool de mi proyecto es que de repente tengo una canción como "Hard to love" o "Bittersweet", que son EDM en inglés, completamente distintas a "1, 2, 3". Creo que puedo jugar con estos sonidos, quizás la canción que viene sea más urbana o a lo mejor es mucho más pop. Siento que no hay tantas reglas. Se va sintiendo. Lo que me gusta de "1, 2, 3" es que es una mezcla de un poquito de todo, pero sin dudas tiene sus sonidos latinos que a mí me fascinan y te hacen sonreír. Yo quiero que mi música siempre tenga influencias latinas.

Sofia Reyes - Conmigo [Rest of Your Life] (Official Music Video)

-Se me ocurre que ese cruce de géneros es lo que te diferencia de forma más marcada de otras artistas mexicanas que te precedieron como Thalía o Belinda...

-Sí, la mezcla de todo y que de repente canto en inglés, eso me diferencia sin duda. Yo escribo mis canciones y eso hace que mi música sea autentica, muy yo. Siento que cada una de nosotras tiene su estilo.

-¿Cómo tomaste la decisión de cantar en "spanglish"?

-Yo me fui a vivir a Los Ángeles y saqué dos canciones en inglés. Antes de eso había subido covers en YouTube en inglés y en español, un poco de todo. Estaba tratando de averiguar cuál era mi mirada, cómo iba a funcionar todo, quién era yo como artista. Llegó un momento que con "Muévelo" hicimos una versión en "spanglish" y yo tenía un poco de miedo. A la gente le empezó a gustar mucho y nos gustó. Creo que el "spanglish" es un tema muy delicado. De repente, si no usás bien las palabras se puede escuchar muy forzado o muy

cheesy. Obviamente me metí a full a trabajar el inglés y el español en las canciones, me gusta. Me parece divertido, pero no es fácil. Es delicado.

-¿Te sale naturalmente o primero escribes en español y después le agregas algo en inglés?

-De todo un poco. Había canciones en inglés y yo les agregué más español. "1, 2, 3" era 100% en español, luego hicimos una 100% en inglés y luego una mezcla. Y entra Jason y se le mete más inglés todavía. Me gusta ir balanceando. No me gusta sentir que es mucho inglés y muy poquito español o al revés. Tú te das cuenta qué se siente bien y qué no.

-¿Cómo es para ti ser una mexicana armando su carrera en los Estados Unidos dentro de este contexto político?

-California es un estado donde llega tanta gente de tantos lugares. Está lleno de mexicanos y tú dices "soy mexicano" y la gente dice "ay, qué cool". En Los Ángeles todavía más. Yo no lo he notado nada grave y tampoco trato de estar ahí viendo qué tantas cosas negativas están pasando. Yo estoy en lo mío y no ha existido ningún tipo de problema, al contrario, ser mexicano es algo que es bueno, es padre. Todo bien por ahora. Por ahora...

Aunque la participación de Jason Derulo en "1, 2, 3" seguramente sea uno de los motivos principales de su viralización, parte del éxito de Sofía se debe a las alianzas tejidas con otros artistas latinos y el reconocimiento que le dieron sus colegas. Prince Royce la eligió como la primera artista de D' León Records, su discográfica, y produjo su disco debut junto con Wisin, que ya había colaborado con Reyes en "Muévelo", el single con el que empezó a pegarla. Y una estrategia clave en el boom Reyes fue la acumulación de trabajos en conjunto con otros artistas, como "Solo yo"/"Nobody but me", con Royce, y "Llegaste tú", con Reykon.

Su relación de tres años con Ricky Montaner, una de las mitades

del dúo de hermanos Mau & Ricky, a pesar de no estar especialmente expuesta en redes sociales, también alimenta la fama de ambos y los vuelve la pareja icónica del pop latino.

-Hiciste muchas colaboraciones, pero todavía no con otra artista femenina, ¿no?

Todavía no pero el siguiente sencillo, del que todavía no puedo decir nada, es algo que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo. En mi primer disco hay una canción que se llama "Girls" y yo la quería cantar con muchas mujeres y por cuestiones de tiempo ya no pude. Esta siguiente canción tiene una letra tan de girl empowerment que yo dije "esta tiene que ser con una o dos mujeres por lo menos". Pronto van a ver qué viene. Estoy muy emocionada.

-Hay varios videos en YouTube en los que se filmaron cantando covers con Ricky. ¿Podría haber también una colaboración con Ricky & Mau?

-Sin dudas. Me encantaría. No hemos encontrado la canción perfecta para eso y para mí es importante que sea la canción adecuada para los tres. Sin dudas saldrá en algún momento, trabajamos todo el tiempo juntos. "1,2,3" la escribimos juntos, así que eso va a llegar en algún momento.

-¿Qué te espera en el futuro cercano?

-Se vienen las nominaciones a los Latin Grammy, que veremos qué pasa este año. Se vienen conciertos en Canarias. Ahora lo más importante es lo del sencillo. Acá estamos haciendo un movimiento social con 200 pósters que dicen "power" que tiene que ver con música que pronto podré ir destapando poquito a poquito. No dice nada el póster entonces la gente no entiende mucho, pero sí. Los acabamos de poner y ya me he encontrado como quince. Eso va a estar muy cool. Por ahora es acá y si todo va mejor de lo que esperamos, ojalá en más lugares.

-¿Hay posibilidades de un nuevo disco cerca?

-No sé si tan cerca. Viene el siguiente sencillo y a lo mejor el próximo año... pero no quiero apresurarme. Hay seis o siete canciones que quiero que estén en el disco así que está avanzadito ese tema pero no tan amarrado. Ahora quiero concentrarme más en los sencillos.