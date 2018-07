Facebook: podrían arrestar a tres personas por hacer el "Shiggy Challenge"

El famoso "Shiggy Challenge" que se mueve en Facebook y otras redes sociales ya tiene a sus primeros sancionados. La fiscalía de Abu Dabi ordenó arrestar a tres personas por publicar un vídeo en el que aparecen bailando junto a un automóvil en movimiento.

El vídeo, que responde a uno de los llamados "desafíos" que regularmente inundan Facebook y otras redes sociales, consiste esta vez en bailar junto a un coche en marcha al son de "In my feelings", un tema del canadiense Drake.

"Este comportamiento es contrario a los valores de la sociedad emiratí y constituye una violación de la moral pública", dijo la oficina de la fiscalía de Abu Dabi en un comunicado publicado el lunes, asegurando que se trata de "estrellas de las redes sociales".

Las tres personas, que no fueron identificadas, serán interrogadas por "poner en peligro su vida y la de los demás" y por "violar la moral pública utilizando las redes sociales para promover prácticas incompatibles con los valores y tradiciones de la sociedad".

Los afectados se exponen a un multa o a una pena de prisión, indicó la fiscalía.

Reto de Facebook podría prohibirse en Egipto

Las personas que tomaron las calles de Egipto para participar del "Shiggy Challenge" enfrentan sanciones por acusaciones de que pusieron en peligro vidas y vulneraron la decencia pública, informaron medios estatales el martes.

El reto de baile se viralizó en Facebook y otras redes sociales gracias a publicaciones de videos que mostraban a gente bailando en respuesta al llamado "Shiggy Challenge" o “Kiki challenge” con la canción “In My Feelings” del cantante canadiense Drake. Por esto último recibe también el nombre de "In my feelings Challenge‬".

El desafio fue iniciado en Instagram por el comediante conocido como TheShiggyShow, luego pasó a Facebook y a otras plataformas. Trata de que las personas deben salir de sus automóviles y comenzar a bailar la canción junto a la puerta abierta del vehículo.

Videos de celebridades egipcias, incluido el famoso portero Essam al-Hadary, así como las actrices Dorra Zarrouk, Dina al-Sherbini y Yasmin Raees, se hicieron virales en Facebook bajo el hashtag “Kiki”, el cual está entre las principales tendencias de Egipto.

Algunos aficionados a la danza llevaron al desafío más lejos, publicando videos donde aparecen bailando canciones egipcias. Un usuario publicó una fotografía de un hombre que corría junto a un autobús repleto de personas, tratando de subirse, y acompañó la imagen con la frase: “Tenemos otro desafío kiki en Egipto”.

Pero las autoridades egipcias estaban alarmadas por el reto de baile.

La agencia de noticias estatal MENA reportó que un funcionario del Ministerio del Interior advirtió que los bailarines del “desafío Kiki” pueden ser procesados por quebrantar la ley de tránsito del país. El funcionario, quien no fue identificado, no dio más detalles.

Medios locales indicaron que los cargos bajo la ley de tránsito, incluido poner en riesgo la vida de personas y la perturbación al tráfico, pueden ser castigados con sentencias de hasta un año en prisión y multas que alcanzan las 3.000 libras egipcias, que equivalen a 167 dólares.

Funcionarios religiosos calificaron el reto como una amenaza a los “valores y la ética” del país.

“El baile, que se ha propagado como un incendio forestal, vulnera las normas y éticas sociales”, comentó Ahmed al-Malki, investigador en Al-Azhar, la institución religiosa más importante de los musulmanes suníes, a The Associated Press.

“El Estado tiene el derecho inherente de proteger a sus ciudadanos de todo lo que considere sea perjudicial para ellos”, agregó al-Malki.



(Con información de AP y AFP)