Anciana se roba el show en concierto con sus pegajosos pasos de baile

Nace una estrella. Una talentosa anciana se robó el show del público en las gradas de un estadio que prefirió ver sus pegajosos pasos de baile que el evento principal. El video del hecho no tardó en volverse viral en redes sociales como Facebook.

La veterana protagonista del video viral de Facebook no pudo evitar moverse cuando los primeros acordes de Sweet Dreams (Are Made Of This) de Eurythmics empezaron a sonar en los altavoces del recinto, que parecía ser un concierto.

La mujer de la tercera edad empezó a mover sus hombros al ritmo de la música e hizo una variación del famoso “paso lunar” que inmortalizó el fallecido Michael Jackson mientras la banda en el tocaba el tema.

Pero los pasos de baile de la anciana del video viral de Facebook se volvieron más intrincados al punto que llegó a captar más y más la atención de la gente, que gozaba con cada uno de sus vistosos pasos.

La mujer, que lucía pantalones rojos y un abrigo rosa con una gorra que hacía juego, parecía que la estaba pasando de lo lindo mientras seguía dando vueltas y vueltas en las gradas, llegando a opacar a la banda que se presentaba.

Si bien se desconoce dónde o cuándo fue grabado, el video viral de Facebook compartido por la página theCHIVE tiene miles de reproducciones hasta el momento y cientos de comentarios que alaban la gran actuación de la señora.