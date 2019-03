Cordero pone a bailar a todos con sus pasos en cámara lenta junto a su veterinaria

A la mayoría de los animales no les gusta ir a la veterinaria pero el pequeño cordero protagonista de un adorable video viral que causa revuelo en Facebook no deja de saltar de alegría durante su visita.

‘Ursula’, como fue bautizada por el personal del Longview Animal Care and Adoption Center en Texas, residió temporalmente en dicho lugar y durante su estadía se enamoró perdidamente de todos los que trabajan ahí al punto de ponerse a bailar ni bien los ve.

Justamente, uno de estos colaboradores tuvo la fortuna de grabar la eufórica reacción de ‘Ursula’ mientras caminaba por uno de los pasillos y se volvió tendencia ni bien el centro la compartió en sus redes sociales, especialmente Facebook.

El video en cámara lenta de ‘Ursula’, que iba acompañado de la leyenda “I wanna dance with somebody, some baa baa baa body who loves me," muestra al cordero bailando junto a una de las veterinarias del lugar identificada como Nina Allen.

Si bien muchos se animaron a preguntar si ‘Ursula’ estaba disponible para adopción, el centro precisó que el cordero ya tiene un hogar y que solo había ido a visitar a su dueño, que lo cuidó y alimentó desde que era una recién nacida.

El video viral es un éxito en Facebook y ya tiene más de 6 millones de reproducciones, 85 mil compartidas y miles de comentarios donde los usuarios no salen de su asombro por la increíble habilidad del animal para el baile.