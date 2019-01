Vecinas se agarran a machetazos frente a policías y desatan el terror en Colombia 

Una cruenta historia ha llegado desde la localidad de Fundación Magdalena en Colombia. Y es que en la red social Facebook apareció un video que se volvió viral tras registrar a dos mujeres que se enfrentaron en una batalla donde primó el que ambas estén armadas con machetes ante la atenta mirada de dos policías que no pudieron hacer nada para calmar la situación.

Así como lo mencionamos anteriormente, el 'sitial privilegiado' lo tienen dos policías que vieron cómo una señora, que estaba completamente salida de sus cabales, saca un arma blanca (machete) para atacar a otra mujer que se encontraba en el lugar.

Ante esto, la otra mujer no se quedó atrás y también optó por coger un arma muy parecida y comenzar una lluvia de insultos que terminaría en el choque de ambos machetes mientras los policías no podían hacer nada puesto que, como se ve en el video de Facebook, estos son amenazados por una de las damiselas, quienes no aparecen respetar el uniforme.

Tras un intercambio de machetazos, los policías consiguen apaciguar la situación pero cuando llegan en gran cantidad aunque de una u otra manera, ellas logran zafarse hasta encontrarse de nuevo aunque ya sin arma, finalizando así la situación.