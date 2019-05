Adolescente diseñó, cosió y pintó a mano su vestido de graduación y sorprendió todos en redes sociales

Facebook viral | La fiesta de graduación del colegio es uno de los momentos más importantes de la vida, ya que le pones fin a la etapa escolar y te preparas para empezar con tu carrera universitaria, así que una adolescente decidió diseñar, coser y pintar su propio vestido para esa noche especial y sin duda, valió la pena el enorme esfuerzo que puso al tener la prenda de sus sueños. Su historia se ha vuelto viral en Facebook y diversas redes sociales, además ha recibido cientos de halagos por su precioso trabajo.

Para todas las chicas es importante elegir el vestido que lucirán en su fiesta de graduación. Esta decisión no es sencilla, ya que todas quieren lucir una prensa que refleje mucho su personalidad y Ciara Gan, una joven filipina decidió hacerse personalmente cargo de esto.

La adolescente sabía que la única persona que podría hacer eso era ella misma, así que no dudo en confeccionar su propio vestido de graduación. Hizo todo el proceso de ejecución, desde el diseño, la elección de la tela y los colores que llevaría su vestido de graduación.

No solo cortó y cosió todo con sus propias manos, también lo pintó ella misma, le dio un valor agregado increíble al hermoso vestido que resultó impresionante. El resultado fue algo que jamás habría encontrado en una tienda, en definitiva.

Para lograrlo compró 11 metros de tela, unos cuantos cristales de swarovski y pintura para tela de diferentes colores. Su ayudante fue su mamá, ella le colaboró en la costura de cada parte del vestido, todo según las indicaciones de su hija mientras ella cosía otras partes. Poco a poco iban juntando todo.

Después de tener el vestido armado le tomó cinco días dibujar y pintar las flores que iban a adornar la parte baja del vestido, desde la cintura hasta los pies, dependiendo del tamaño de las flores. En total, le llevó un mes confeccionar la hermosa prenda, desde que dibujó el modelo hasta la pintura.

En una entrevista para los medios de comunicación de su país, la adolescente comentó que se sentía muy feliz y entusiasmada por hacer realidad uno de sus sueños.



“La inspiración vino de mi madre que me empujó a hacer el vestido. Porque me encanta probar cosas nuevas y pensé, ¿por qué no? Fue mi último gran evento para la escuela y tuve aproximadamente un mes de prácticas de graduación, así que podía concentrarme más en hacer mi vestido sin preocuparme por el trabajo escolar”.



“Los elementos que usé de inspiración para el diseño son las cosas que me hacen feliz. Por más tonto que parezca, elegí el verde esmeralda porque soy una ávida Potterhead y una Slytherin orgullosa. Cuando me presenté por primera vez en el lugar del evento, mi compañero de clase hizo una doble toma con su cámara para asegurarse de que lo que estaba viendo era cierto. Me dijo: ¡Pensé que estaba impreso!”, agregó Ciara.



La adolescente compartió las imágenes de su noche de graduación en Facebook, Twitter e Instagram y no tardó en volverse viral, ya que el diseño es tan hermoso e impresionante y lo mejor es que fue hecho por ella misma.