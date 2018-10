Muchas embarazadas saben que sus bebés reaccionan ante el estímulo de la música y suelen ponerles canciones de cuna, instrumentales, entre otras con el fin de que se muevan, pero lo que ha quedado registrado en un video de Facebook sobrepasa todo lo antes visto en la historia de la red social: cuando suena la ‘Quebradita’, el pequeño no deja de saltar dentro del vientre de la madre y hasta parece que hace algunos pasos de baile. Todo sucedió en México y ya es viral.

No solo los futuros padres han quedado en total asombro al presenciar tan particular hecho sino que los miles de usuarios que ya le han dado reproducir a la grabación no paran de sorprenderse con la escena que resulta de lo más alegre.

La canción empieza a sonar desde el Smartphone de la mujer embarazada mientras el que parece ser el padre graba todo. Solo pasan unos segundos para que el bebé comience a mostrar toda su alegría por escuchar la versión de la ‘Quebradita’. El vientre empieza a ondularse, a moverse de arriba hacia abajo, todo parece indicar que el pequeño será un excelente bailarín y puede ir directo a ‘Mira quién baila’ o algún otro reality en México.

De pronto la persona que graba el video para Facebook le pide al bebé que realice una vuelta al ritmo de la música y por más sorprendente que resulte, este le hace caso y en el poco espacio que tiene dentro de su mamá no deja de bailar.

El pequeño bailarín, que ya es todo un éxito viral en la red social, no solo llegará para llenar de felicidad a sus padres sino que le pondrá el ritmo a todas las celebraciones y de seguro su baby shower será amenizado con la popular ‘Quebradita’ que miles disfrutan en México, en especial en Zihuatanejo de Azueta, en el estado de Guerrero, donde se grabó este video.

Durante cerca de 2 minutos, el bebé no deja de moverse en el vientre de su alegre madre, quien sonríe por el increíble momento que está viviendo.. La grabación en Facebook tiene más de 18 mil reproducciones y en todos los comentarios se festeja el entusiasmo y perfectos ‘pasos de baile’ del niño.