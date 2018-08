Facebook viral: Cajera de Walmart da gran lección a salón de belleza que rechazó a mujer discapacitada | FOTOS | ESTADOS UNIDOS

En Facebook se ha vuelto viral la historia de una cajera de Walmart que decidió sacrificar su hora de descanso para realizarle la manicura a una mujer discapacitada que fue rechazada en un salón de belleza y se negaron a atenderla debido a que sus manos temblaban demasiado a causa de la parálisis cerebral que padece.

La historia de Ebony Harris y Angela Peters se ha dado a conocer gracias a un post publicado en Facebook por una tercera persona, Tasia Smith, trabajadora del restaurante en el que las dos mujeres acudieron luego del mal momento.

Harris y Peters se conocían ya que en algunas ocasiones la cajera a ayudado a la mujer con parálisis hacer las compras y cuando se enteró de lo ocurrido no lo pensó dos veces y llevó a Angela a un restaurante del mismo centro comercial y se sentó allí para decorar las uñas.

Ambas pasaron el rato hablando y de vez en cuando Peters se disculpaba por sus temblores. “Ebony es una buena persona. Me gusta conversar con ella”, ha contado Angela a la ABC News.

Su historia se ha vuelto viral y ha servido para dar una lección de integración y solidaridad a quienes trabajan en el salón de belleza. Pero ambas coinciden en señalar que su intención no es recriminarles nada ni que despidan a nadie sino enviar un mensaje positivo.

En un post de Facebook, Peters asegura que perdona “a la gente del salón de belleza por no hacerle las uñas. Cuando las personas nos hacen mal, debemos perdonar si no albergamos amargura. No quiero que nadie sea despedido, solo educar a la gente sobre personas con diferentes desafíos como estar en una silla de ruedas. Podemos tener nuestro propio negocio y hacernos las uñas como cualquier otra persona”.