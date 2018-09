Facebook: Chiara Bordi, la aspirante a Miss Italia que es agredida en las redes por no tener una pierna

Facebook, al igual que otras redes sociales, es hogar de muchos internautas que solo desean herir a otros con críticas e insultos. Es común encontrar cientos, quizá miles, de comentarios malintencionados en el muro de personas que solo quieren destacar o hacer algo por el bien de la sociedad.

Como ejemplo tenemos el caso de Chiara Bordi, una joven que desfilará en la final del certamen Miss Italia. Esta chica recientemente ganó una gran popularidad en Facebook porque no es la 'típica' aspirante a reina de belleza.

"Todos hablan de ti porque eres una lisiada”, escribió un usuario como respuesta en un reciente post de Facebook compartido por Chiara Bordi, quien no tiene una pierna. Comentarios similares se han hecho más frecuentes, como señalan medios locales, en los últimos días.



ACCIDENTE

Cuando tenía 13 años, Chiara Bordi sufrió un accidente de moto. Como una de las consecuencias, la entonces adolescente perdió su pierna izquierda.

Desde esa vez, ella emplea una prótesis para caminar y hacer sus actividades. “Después de una tragedia, la vida no se interrumpe”, sostuvo en una entrevista con El País.

Chiara Bordi reveló en la charla que su hermana fue fundamental en el proceso de recuperación. Y es que ella empezó a mostrarle fotografías de modelos que no tenían brazos o piernas.

"Me lo tomé de forma positiva, el proceso me ayudó a entender lo que me gustaba en la vida y a dar importancia a las cosas simples que antes daba por descontado”, señaló la joven, quien inició su carrera en el modelaje a los 15 años.

ATAQUES

En el transcurso de este concurso, Chiara Bordi debió pelear contra los prejuicios en las calles y las redes sociales, como Facebook.

“He tenido que luchar contra las miradas de la gente o contra quien decía: ‘A esta chica le harán ganar solo por su discapacidad, por compasión’ o contra quien no creía que podía superar las pruebas físicas”, dijo Chiara Bordi.