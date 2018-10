Videos en Facebook con historias muy conmovedoras son las que los usuarios no tardan en volver viral. Este es el caso de Robin de León, un motociclista de Guatemala que a pesar de ser discapacitado no deja de mostrar sus dotes sobre las dos ruedas. En un video se puede apreciar que deja impresionado al público al presentar el show de las llantas en llamas.

Robin de León fue siempre un muchacho con muchas ilusiones. En su natural Zacapa, Guatemala, dejaba notar desde muy joven su interés por las motocicletas. Sin embargo, la desgracia lo alcanzó en dos oportunidades, pero no lo derrotó.

Robin primero fue víctima de una bala perdida que le cayó en la pierna izquierda. Él se encontraba en su barrio cuando sucedieron estos lamentables hechos. Aunque fue llevado rápido al hospital, no le pudieron salvar la extremidad.

"Cuando me dijeron que me tenían que quitar la pierna tuve una actitud positiva. No sufrí tanto. Sí pasó por mi mente que ya no iba a poder correr, ni manejar bicicleta ni muchos menos manejar moto. Cosas que amaba hacer antes", contó en un video de Facebook de la marca Italika.

La segunda desgracia llegó luego. Trabajando en una fábrica una máquina le aplastó la mano izquierda, por lo cual tuvo que perder algunas falanges de los dedos. En esta ocasión, Robin tampoco se sintió derrotado y continuó con su vida.



Un ex jefe le cumplió uno de sus sueños y le regaló una motocicleta para que la adapte y la pueda conducir. Con todo el entusiasmo del mundo, Robin fue donde un amigo herrero y juntos adaptaron una palanca para que la moto lineal pueda hacer cambios.

No tardó en llegar su oportunidad y fue invitado al autódromo Pedro Cofiño de Guatemala para una exposición. Una semana después corrió en una competencia y quedó en sexto lugar. Lo que vino después es una muestra de superación ejemplar.

"Trato de romper fronteras. Tal vez cuesta ver a alguien que no tiene un miembro de su cuerpo y que haga cosas fuera de lo común. Trato de sobresalir en cada cosa que hago. Si no gané, no importa. Solo quiero que digan: 'Ahí va Robin y no tiene una pierna. Si él puede, yo también lo puedo hacer'", contó en en el clip viral de Facebook.



Robin de León es un ejemplo en Guatemala y siempre deleita a su público con presentaciones callejeras. En el video de Facebook que acompaña esta nota, el motociclista se encuentra en Llano de Piedras, cerca a Zacapa, mostrando su talento.

Ayudado por unos amigos, el motociclista discapacitado que se hace llamar en Facebook "Corazón de León", presentó su show personal. Consistió en prender en llamas la llanta posterior de su moto. Para esto utilizaron pólvora y el potente motor de su máquina de dos ruedas.

"Es el Ghost Rider de los motociclistas", comentaron muchos usuarios de Facebook, quien indicaron que Robin de León trató de rendir homenaje al antihéroe de los cómics de Marvel. Su presentación se ganó muchos aplausos del público presente.

El video de Facebook lleva 3 meses de colgado y se volvió viral con 9.6 millones de reproducciones, 10 mil reacciones y 6 mil compartidas entre los usuarios de la red social.