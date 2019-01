Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Para muchas personas, este animal se convierte en un miembro más de la familia, en un compañero fiel, con el que se establecen unos lazos de cariño que evidencian un amor incondicional. Marichuy desapareció el pasado 24 de diciembre sin dejar rastro. Su familia estaba devastada, pero nunca perdieron la esperanza de verla regresar. Ocurrió en Perú y el video del emotivo reencuentro se ha convertido en viral esta semana entre los usuarios de Facebook.



"Quiero contarles que hoy Marichuy, la perrita que encontré en la Av. La Molina, regresó a su casa", escribió Flavia Del Mar en una publicación a través de Facebook que hoy es viral entre los cibernautas. La joven encontró a la perrita desorientada en una calle del distrito limeño de La Molina y junto a otras personas decidieron ayudarla y averiguar quiénes eran sus propietarios.

" [...] apareció en La Molina donde la Sra. Diana, Ricky, Yahaira Fernández [...] y yo la encontramos. Se nos arrugaba el corazón dejarla en la calle y a pesar de que la Sra. Diana ya tenía 5 perros y tener un animalito más es una responsabilidad, aceptaron tenerla por un día y hoy Marichuy volvió con su familia", escribió la joven en la publicación que se ha viralizado a través de las redes sociales.

Tras varias indagaciones y una publicación sobre la perrita que habían hallado, dieron con la familia de Marichuy. De inmediato, se planeó llevarla con su familia. El momento del reencuentro fue grabado en video. Pero lo que nadie esperaba era que la mascota colmara a su familia de un baño de alegría, saltos y besos. Las emotivas imágenes publicadas en Facebook se convirtieron en viral.

"Cuando vi a la perrita no podia dejar de pensar en mis mascotas y en como me sentiría si se perdieran. Por eso, cuando encuentres a un animalito que parezca perdido no seas indiferente! Ponte en el lugar de los dueños. Si estás buscando a tu mascota, no pierdas la esperanza y sigue buscando con todas tus fuerzas", se lee en la publicación de la joven que ayudí a Marichuy a volver a su casa.

Uno de los videos, de apenas 56 segundos de duración, tiene más de 30 mil reproducciones en Facebook y en él se ve la reacción del animal al ver otra vez a su familia. "No puedo creerlo", se escuchar decir a uno de los presentes en la escena que ha conmovido a los usuarios de las distintas redes sociales.