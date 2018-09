En un héroe para los usuarios de Facebook se ha convertido la mascota de una familia de Oklahoma, Estados Unidos, tras protagonizar un inspirador acto en el que salvó la vida de un cachorro. El instante fue captado en video y se hizo viral tras publicarse en la plataforma.

Rebel es un pequeño y muy cariñoso perro que fue adoptado por la familia Frazier, quienes nunca imaginaron que el can callejero del que decidieron hacerse cargo terminaría siendo parte de una valerosa escena que llamó la atención de miles de usuarios en Facebook.

El can vive junto a otros cuatros perros en una casa ubicada en Tulsa, lugar en el que jugaban tranquilamente cuando lo que pudo haber sido una tragedia ocurrió.

Una cámara de seguridad ubicada en las afueras de la casa logró captar la escena, la cual inicia con los pequeños animales divirtiéndose bastante cerca de la piscina de la familia.

De un momento a otro, el material compartido en Facebook nos deja ver que uno de los perros cae a la piscina sin aparentar tener las fuerzas necesarias para salir. Afortunadamente para él, Rebel sabía qué era lo que tenía que hacer.

Verás que el pequeño protagonista del clip viral opta por no perder tiempo y saca del agua a su hermano tomándolo por el cuello. El hecho no pasó de ser un gran susto para la familia que pudo haber perdido a un miembro de no ser por la rápida acción de Rebel.

La heroica actuación del perro ha hecho que la comunidad de usuarios de Facebook lo llene de halagos. Asimismo, lograron hacer que la filmación supere las 13 mil reproducciones en la plataforma.