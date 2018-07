Ver en Facebook videos con las mejores ocurrencias es cada vez más común entre los usuarios. De las miles de formas de que un video se vuelva viral, esta es la más original. Un grupo de personas que entran en delirio al escuchar "Boom, Boom, Boom, Boom" de los "Vengaboys", hit de 1998.

Se imaginan que están caminando por la calle y de pronto comienza a sonar una canción que los transporta a su niñez o adolescencia. ¿Qué harían? Pues a estos jóvenes que se divertían en una calle de Estados Unidos les ocurrió y la consecuencia fue un divertido video viral de Facebook.

El clip de la red social inicia dentro de un auto que avanza por una calle con el sonido del famoso hit de 1998 por los parlantes. La persona que va grabando con su celular capta a los transeúntes bailando al ritmo de la pegajosa canción.

Al llegar al final de la calle, el auto se detiene frente a un grupo de jóvenes que se está divirtiendo a las afueras de bares y pubs. Todos se acercan al vehículo y comienzan a realizar coreografías de la popular canción que fue subida a Facebook.

La letra del hit de 1998 es inevitable de pronunciar. "Boom boom boom boom. I want you in my room. Let's spend the night together (Boom boom boom boom. Te quiero en mi cuarto. Pasemos la noche juntos)", dice la canción.

En total estado de delirio, las personas se abrazan y saltan alrededor del auto hasta que la persona que graba se une a la divertida celebración. "Ooooooh, ohhhhhh", corean todo el grupo de jóvenes.

El video viral en Facebook obtuvo su propósito y alcanzó los 13 millones de reproducciones, 266 mil reacciones y 284 mil compartidas entre los usuarios de la famosa red social.