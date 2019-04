Fan de 'Avengers: Endgame' muere antes del estreno y sus amigos lo homenajean con emotivo gesto

El estreno de la película 'Avengers: Endgame' ha sido esperado por millones de fanáticos de la franquicia a nivel mundial, desafortunadamente algunos no han podido ni podrán ver el fin de la saga de Marvel. La siguiente historia es viral en Facebook.

Uno de ellos es el usuario identificado como Chuy Qv, quien murió 24 horas antes del estreno de 'Avengers: Endgame' en las salas de cine, pero en símbolo de amistad, tres de sus mejores amigos decidieron cumplir uno de sus más grandes deseos que les expresó.

Con una camisa con el logo de 'Avengers: Endgame' y unas flores, los jóvenes no dudaron en comprar otra entrada para ver la película. En la silla que le correspondía, colocaron los artículos y fue así como disfrutaron las tres horas que dura la cinta de Marvel.



"Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estas más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente,tus ilusiones se quedan aquí", escribieron en Facebook.

"Te echaremos de menos, ya no habrá mas risas,más burlas,más bromas. El tiempo perdido en la línea ya no sera igual, ya no estarás para escucharme cada que ando triste,ni cantaras conmigo,gracias por todo, nadie podra llenar el lugar que dejaste entre nosotros, te amamos amigo,beso al cielo", agrega el post.



De acuerdo con medios locales, el joven identificado como Chuy Qv. falleció en un accidente automovilístico cuando se dirigía a la Playa Bagdag, en Matamoros, México. El lamentable hecho ocurrió un día antes del estreno de la película 'Avengers: Endgame'.



El estreno de 'Avengers: Endgame' ha generado extrañas escenas, como la ocurrida en China con una joven que tuvo que ser hospitalizada tras sufrir espasmos de tanto llorar tras ver la cinta. Mientras que en Hong Kong un hombre recibió una paliza por 'spoilear' a unos fans que aguardan ver la entrega de Marvel.