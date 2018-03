La conmovedora imagen que se hizo viral en Facebook de un profesor que enseña a sus alumnos cómo usar Microsoft Word dibujando la interfaz del programa en una pizarra, ha tenido un final feliz para este insólito profesor de una escuela primaria perdida en el corazón de Ghana.

Owura Kwadwo Hottish es el profesor de tecnología de la información y la comunicación que saltó súbitamente a la fama tras hacer públicas sus técnicas de enseñanza en Facebook. Y es quien ahora ha logrado conseguir un gran aliado para sus alumnos: nada menos que Microsoft.

El docente tiene 33 años y los niños que aparecen atendiendo clases en su publicación de Facebook son los del colegio Betenase M/A Junior High School de la ciudad de Sekyedomase. Esta urbe está apenas a unas dos horas y media al norte de Kumasi, la segunda ciudad más grande de Ghana.

"No es la primera vez que lo dibujo. Lo he estado haciendo cada vez que estoy en el aula… Me gusta publicar fotos en Facebook, así que sentí ganas de compartirlo. No sabía que iba a atraer la atención de tanta gente", dijo Owura Kwadwo Hottish en un comentario que le ha valido tener un resultado fenomenal.

Y es que su historia viral en Facebook llegó a oídos de Microsoft Africa. Rebecca Enonchong, una emprendedora camerunesa con residencia en Washington DC compartió la historia por Twitter y la empresa respondió con un mensaje que ha emocionado a muchos.

"Apoyar a los profesores para permitir la transformación digital en la educación está en el núcleo de lo que hacemos. Vamos a equipar a Owura Kwadwo con un dispositivo de uno de nuestros socios y le vamos a dar acceso a nuestro programa Microsoft Certified Educator y recursos de desarrollo profesional gratuitos en education.microsoft.com", dice el mensaje de respuesta de Microsoft al poderoso viral de Facebook.