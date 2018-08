En el deporte donde deslumbró la rumana Nadia Comaneci y por estos tiempos reina la estadounidense Simone Biles, apareció la creatividad y el talento de Katelyn Ohashi en la gimnasia artística para robarse la atención de los usuarios de Facebook con el video viral de su rutina al ritmo de las mejores canciones de Michael Jackson. En redes, el clip ha causado furor entre los usuarios.

Katelyn Ohashi, con 21 años de edad, es muy famosa en Facebook por ser parte del equipo de gimnasia de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), reconocida por contar con las mejores deportistas de esta disciplina en todo Estados Unidos. Reclutada desde el 2015, estudia Sociología en esta universidad.

La talentosa gimnasta cuenta con una brillante carrera, que en algún momento la puso por encima de Simone Biles, ganadora de 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 . Sin embargo, una lesión al hombro la sacó de competencia en el 2013 y una fractura en el esternón en el 2016 frenó su ascendente carrera. A pesar de las adversidades, nada detuvo a Ohashi en su sueño de destacar en la gimnasia artística.

Nos tenemos que trasladar hasta abril de este año cuando Katelyn asistió al “Women’s Gymnastics Special Of The Year Award 2018" (Premio Especial de Gimnasia Femenina del Año) con el equipo de la UCLA. El campeonato nacional se desarrolló en el Chaifetz Arena del campus de la Universidad de Saint Louis.

Para su rutina de piso, Katelyn Ohashi tuvo la brillante idea de utilizar un compacto de las mejores canciones de Michael Jackson para acompañar sus movimientos. Comenzó con "Don’t Stop 'Til You Get Enough", continuó con "Billie Jean" y remató con el famosísimo "Thriller", éxito que encumbró al rey del pop.

En Facebook, los usuarios se han rendido ante la magistral rutina de Katelyn Ohashi y lo catalogaron como el mejor homenaje a Michael Jackson. El baile de la gimnasta estuvo acompañado de aplausos y contó con los mejores pasos de Michael. En un momento del video, Katelyn realizó el "paso lunar" y desató la algarabía del público.

Foto: (Captura) Foto: (Captura)

Por si no fuera poco, la gimnasta terminó su rutina imitando el "Paso antigravedad" antes de ser ovacionada por sus compañeras y todo el público presente en el en el Chaifetz Arena. Los 9.950 de calificación permitió que la UCLA se quedará con el primer lugar del campeonato nacional de gimnasia femenina 2018.

El delirio se trasladó a Facebook, donde los usuarios reconocieron el talento de la gimnasta y destacaron la presencia de sus compañeras de equipo, quienes acompañaban con los mismos pasos de Michael Jackson desde las esquinas del escenario.

El video se volvió viral en Facebook con 558 mil reproducciones, 10 mil reacciones y 22 mil compartidas. Si alguien había pensado en realizar un digno homenaje a Michael Jackson deben saber que en Estados Unidos Katelyn Ohashi ya dio el mejor ejemplo.