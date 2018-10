Hay momentos que provoca una cerveza o un vaso de licor y por más que se busque el destapador por toda la casa, no se encuentra. Esto le sucedió a un hombre en México quien se las ingenió pensado cómo usar su Smartphone para quitar la chapa. Tan seguro estaba que la idea sería todo un éxito que se animó a grabar un tutorial mostrando el paso a paso; sin embargo, todo terminó siendo un desastre y el video es el nuevo viral de Facebook.

En las imágenes se muestra al sujeto muy campante y confiado en sus habilidades. “Les voy a enseñar a destapar una chela con su celular”, se le escucha decir mientras muestra el equipo de última generación a la cámara que lo está grabando como si fuera todo un influencer.

“Tienes que ser muy cuidadoso. Es un movimiento exacto y preciso”, agrega el improvisado instructor. En el video de Facebook se le ve colocando la botella de cerveza entre sus piernas, para poder sujetarla mientras utiliza las dos manos para su arriesgada actividad. Es en este momento donde todo se sale de control.

El tutorial paso a paso de este hombre continúa al indicar que “debes buscar la orilla del celular”, es decir, una de las esquinas para que pueda cumplir la función de destapador. “La colocas junto a la corcholata (como se conoce a la chapa en México), haces palanca…”, agrega.

Sin embargo, ni el propio ‘profesor’, ni el que grababa el video, ni nadie en la casa se imaginó lo que iba a pasar. Por la fuerza del “movimiento exacto y preciso”, tal como lo definió, la parte trasera del celular se quebró en mil pedazos y los circuitos se descontrolaron, haciendo que la pantalla se malogre automáticamente.

La reacción del hombre es inexplicable. Por querer demostrar un truco terminó malogrando su moderno celular. Ahora deberá buscar un nuevo equipo y lo peor es que la botella de cerveza continuó bien tapada.

Los comentarios y burlas en Facebook no se hicieron esperar, pues el video ya es viral en México. Más de uno no se logra explicar qué pensaba el hombre para realizar tal acto, mientras que otros les recomiendan a sus amigos no imitar tremendo error.