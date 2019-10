Lo que para uno puede ser una broma para otros puede llegar a resultar ofensivo. Esta es la situación que vivió Sam Arends, un hombre de 27 años de Missouri (Estados Unidos) que hace unos días tiró a la basura una hamburguesa que acababa de comprar y que ni siquiera había probado. Su historia es viral en Facebook.

Arends publicó un video a través de sus redes sociales en el que mostraba cómo la hamburguesa y las papas fritas que acababa de adquirir terminaban en la basura. “Cómo comer una hamburguesa de In N Out”, puede leerse en la descripción de las imágenes.

El post se hizo viral y acumuló numerosas críticas contra Arends. “No tiene sentido desperdiciar comida solo por un video” o “esto me mosquea porque hay muchas personas con pocos recursos que tienen que hacer todo lo posible para conseguir comida y mientras tanto hay personas que tiran alimentos a la basura”, escribieron.

Unos días después de la publicación del video que generó controversia, Arends volvió a grabar otro clip en el que compra una hamburguesa pero en vez de comérsela o tirarla a la basura se la da a un mendigo.

“Grabé esto [el segundo video] para demostrar que no soy un idiota. No pensaba que el primer video se iba a viralizar tanto. Si lo llego a saber no lo hubiese hecho. El tuit era una broma con unos amigos con los que siempre discutimos sobre la calidad de las cadenas de comida chatarra”, dijo Arends a BuzzFeed News.

Pese a haber subido el video en el que le daba la hamburguesa al mendigo, la mayoría de usuarios no le han perdonado. “Está bien, le has comprado un menú a un mendigo, pero le podrías haber comprado dos menús a dos mendigos”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Facebook.

