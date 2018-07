En Facebook circula un video que rápidamente se volvió viral porque se aprecia claramente todo el cariño que tiene un hombre hacia su perro, su fiel compañero.

De acuerdo a la publicación compartida en Facebook, el can, a raíz de que tiene una edad avanzada, no puede caminar; sin embargo, eso no le impide salir a dar un paseo al parque.

Su dueño decidió llevarlo en un pequeño coche bien abrigado para que no sintiera frío durante el trayecto y para que pueda disfrutar del paisaje cómodamente.

Muchos cibernautas quedaron maravillados con el accionar del hombre e indicaron que cuando hay amor y amistad verdadera, no hay nada que les impida compartir momentos inolvidables. Aquí te dejamos el video de aquel momento.