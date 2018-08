¿Qué harían si encuentran a su mecánico de confianza paseando de lo más bueno con su auto? Esta pudo ser la pregunta que se hizo este hombre cuando vio que su coche no estaba en el taller sino que era paseado por su mecánico en las calles de Guadalajara, México. El video fue subido a Facebook, donde se convirtió en viral tras recibir muchas críticas.

¿Por qué se popularizó este video de Facebook? Primero porque en esta escena muchos internautas se han sentido identificados, según se puede leer en los comentarios de la red social. Y, principalmente, porque el mecánico nunca encuentra una explicación a su abuso de confianza.

Esto pasó en el estacionamiento de la Plaza El Ángel en Guadalajara. Un hombre había asistido al cine con su esposa y de pronto se dieron cuenta que un auto como el suyo -Hyundai Accent color blanco- estaba en el mismo lugar que ellos. Al acercarse se percataron que, efectivamente, la placa correspondía a uno de sus autos.

El señor y su esposa se acercaron para ver quién conducía y se dieron con la sorpresa de que era el hijo del mecánico y una joven. "¿Qué es esto? Te confié mi coche y le das mal uso", dice el hombre mientras le piden a la acompañante que se baje del vehículo. "Mal uso no le diste, ¿no?", reclama la dueña.

La indignación va creciendo según avanza el video de Facebook. En un momento, el hombre que regaña a su mecánico le aclara. “Y todavía tienes el descaro en decirme que su coche está en la agencia de tu papá. fuiste a mi casa, conociste a mi familia y ahora me haces esto, a tus clientes", alega.

Otra de las cosas que descubrimos en medio del reclamo del dueño del coche es que la chica acompañante no es la esposa del mecánico. "Es peor que se entere tu mujer de eso. Te marco cada tres días y no me contestas, enséñate (sic) hablar con la verdad”, se escucha en el video de Facebook.

Sumido en la vergüenza y tras ser amenazado con avisarle a su papá -dueño del taller-, el mecánico entregó las llaves del coche y le pidió a su acompañante que se baje del mismo. Al final del clip audiovisual solo atina a bajar la cabeza ante los reclamos.

El video fue subido por Telediario a Facebook y en dos semanas de publicado ya cuenta con 2.2 millones de reproducciones, 10 mil reacciones y 19 mil compartidas. Los usuarios de la red social lo convirtieron en viral mostrando su total desacuerdo con duras críticas hacia el mecánico y su desvergonzado acto.