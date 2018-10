El día que una pareja se jura el "sí" frente a un altar es para muchos el más importante de la vida. Pero qué pasaría si ese día llega de sorpresa y sin avisar. Una novia se emocionó al llegar como invitada a su propia boda en Playa del Carmen, México y el video se volvió viral. En Facebook, las opiniones respecto al caso se han dividido entre los usuarios. ¿A favor o en contra?

¿Qué harías si eres uno de los protagonistas de este video de Faceboook? Probablemente, en el papel del novio te llenarías de ilusión para sorprender con la mejor boda a la mujer de tu vida, la compañera eterna y amor de caídas y triunfos. Sin embargo, el debate se abrió cuando se trata de la perspectiva de la novia.

En el video viral de Facebook que acompaña esta historia, la novia está totalmente sorprendida y desde un principio no deja de llorar de la emoción. Capturada por tamaño gesto, la mujer no tiene ninguna reacción que no sea manifestar el amor hacia su novio y futuro esposo.

Sin embargo, cientos de usuarios de Facebook se han enfrentado porque creen que la novia hubieses querido participar de la organización del día "más importante de su vida". La seguidora Florencia HC, escribió: "Porque hacen eso, que tal si no se quiere casar y ya la embarcaron".

"Que hermoso. Siempre soñé con algo asó de hermoso y de sencillo", comentó por otro lado la usuaria de Facebook Kammy Salazar Rojas, defendiendo la postura del novio y la boda sorpresa en complicidad de amigos y familia.

El video de Facebook se filmó en Playa del Carmen, México. El novio le pidió a su futura esposa acompañarlo a la boda de unos supuestos amigos. Sin embargo, detrás comenzó a maquinar una boda sorpresa con ayuda de amigos y, claro, la familia de la novia.

Cuadraron fechas, pasajes de avión, reserva de hoteles y el secreto de que la novia no podía enterarse de nada. Cuando llegó el día, la novia pensó que asistía a una boda de amigos y se enteró ahí mismo que, en realidad, era su boda.

Y, entonces, lloró. Lloró como se llora por los gestos de amor. Recordando todos los bellos momentos junto a su pareja y los sueños a futuro que tienen juntos. Lloró cuando vio que la esperaban sus padres cerca al altar y que todos sus mejores amigos estaban esperándola en la ceremonia.

Lloró también al ver que su novio había sido el de la idea y al tenerlo cerca se fundieron en un largo abrazo de amor. Todo acompañado por el fondo musical de la canción "Cásate conmigo" de Nicky Jam y Silvestre Dangond.

El video en Facebook lleva algunas semanas circulando y ya es viral con 1.6 millones de reproducciones, 10 mil reacciones y 20 mil compartidas entre los emocionados usuarios de la red social.