Para muchos vendedores ambulantes la calle y la experiencia enseñan todo lo que una universidad propone en teoría. A Facebook aterrizó el video de un hombre ofreciendo con un ingenioso estilo el pan cemita, muy común en México. Sus convincentes palabras han vuelto viral la historia.

¿Te convencen las palabras de este vendedor ambulante en el video de Facebook? Si no te convencen, al menos te arrancarán una sonrisa. Y es que los usuarios de la red social reaccionaron con divertidos comentarios hasta volver viral el clip audiovisual.

Todo sucedió en la carretera de Yautepec de Zaragoza, un pueblo del Estado de Morelos (México). Una familia estaba de paso en su camioneta y se detuvieron para ver qué ofrecía un hombre que se acercó a la ventana del piloto mientras llovía en la calle.

"Tengo pan cemita de conchas, polvorones, galletitas de avena. ¿Que le gusta, señor? Servicio a ventanilla de cortesía, la mojada es gratis, la gripa usted la paga", dijo el vendedor ambulante provocando la risa de todos los integrantes de la familia.



El protagonista del video de Facebook continuó su monólogo y respondiendo las preguntas que le hacían. ¿Quién prepara estas tapas", fue la consulta. "Las hace mi suegro y las vendo yo. Él es departamento de producción, aquí está departamento de ventas y mercadotecnia", señalándose el pecho.

"Pero están bien caras, seguro están a 100 pesos", dijo el piloto del coche al vendedor. "No, no, están a 40 pesos, señor. Me puede dar 39.99. Hay de pasas, de nueces. Cuando se acaban la cemitas, utilizan la bolsa de impermeable", contestó causando más risas.

Luego, el vendedor presentó a su pueblo. "Estas son cemitas made in Zaragoza, Morelos. El plan es invadir los cinco manantiales. Exportar a Rusia, Australia, Connecticut, Minnesota y Misisipi", continuó.

Finalmente, la familia se decidió por comprar un pan cemita con nueces. "Esta nuez la secamos con secador porque ya se acabó. Toda se mojó, pero yo las sequé uno por uno", dijo el vendedor ambulante sin perder el hilo de su divertido método de venta.

El video de Facebook lleva una semana colgado y se volvió viral tras conseguir 1.4 millones de reproducciones, 31 mil reacciones y 35 mil compartidas entre los usuarios de la red social.