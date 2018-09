Carlos Duarte, un joven argentino de 21 años que escribió su currículum a mano, comenzará a trabajar en una vidriería, luego de que su historia se hiciera viral en la red social Facebook.



"Me llamaron ayer de la Municipalidad y me ayudaron a conseguir un trabajo. Ellos me contactaron con una fábrica de vidrios", indicó en declaraciones a El Noticiero de la Gente. El joven que se hizo viral en Facebook no contó más detalles de su futuro empleo.



Carlos Duarte hacía cuatro meses que estaba sin trabajo y su situación económica era complicada: "Mi abuela Margarita me prestó plata para viajar en colectivo", señaló el joven que se hizo popular luego que se conociese su historia a través de Facebook.

Carlos contó a ElDoce.tv que hace unos días, antes de que se haga viral en Facebook su CV, lo llamaron para un puesto de lavaplatos: "Me puse a lavar y me corté el dedo, me fue mal, me fui angustiadísimo. Y al otro día a la mañana veo que tenía un montón de mensajes, me llama mi hermana y me dice que salí en la TV".



Asimismo, Carlos le agradeció a Eugenia, la dueña de un establecimiento de Córdoba, por haber difundido a través de Facebook su necesidad de trabajar y que todo lo bueno que le está pasando es gracias a ella: "Tuve muchas sugerencias, muchos llamados".



Por su parte, la mujer que atendió al chico que buscaba trabajo contó cómo lo conoció: "Él entró y esperó que atienda a mis clientes. Cuando le dije que deje el CV me dijo que no tenía ni para imprimir, fue muy fuerte. Me llamó la atención eso y la letra, que es muy prolija".



Su historia se hizo viral cuando Eugenia López, la empleada de un local en la ciudad de Córdoba atendió al chico que buscaba trabajo. "Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su CV de todas formas", escribió en Facebook. En ese momento, Carlos le dijo que no tenía plata "ni siquiera para imprimir un currículum".



Pese a que no contaban con un puesto de trabajo para ofrecer, la mujer le pidió a Carlos que dejara sus datos aunque sea en un papel escrito a mano: "Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y necesita es trabajar".



