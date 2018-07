Facebook Viral: las 'lágrimas' de un toro al ser liberado y conocer la playa por primera vez | VIDEO

La alegría de la vida demostrada en un clip de 30 segundos. En Facebook apareció un video que se hizo viral debido a que este despertó la sonrisa de millones de personas en el mundo, las lágrimas de un toro al ser liberado y llegar a una playa para ser feliz.

Tantas veces maltratado y en ocasiones querido y amado, un toro estaba listo para ser llevado a una plaza en donde posteriormente iba a tener que enfrentar el destino de batallar contra un torero con una capa y espada que podría clavarse en su corazón; sin embargo, el futuro le deparaba algo más hermoso.

En España, un grupo animalista llegó a una plaza de toros para liberar a estos animales y, consiguiendo su objetivo, optaron por llevar a estos a diferentes lugares donde puedan ser cuidados, tratados y también amados aunque había uno en especial, que no quería alejarse de las personas que lo habían sacado.

"No es un animal agresivo", acotó una de las muchachas que consiguieron este rescate, por lo que llevaron a este animal a uno de lugares más bellos de todos, la playa, para ver su reacción y si a este le gustaba estar ahí a pesar de no ser su hábitat. La forma en la que este toro se puso no tuvo precio alguno.

'Lágrimas' cayeron del toro que, más allá de ponerse enojado, comenzó a jugar con la arena cuan si fuera un cachorro que recién ve la luz. En este caso, el animal vio algo que lo impactó tanto que lo puso feliz.

Aún así, el toro protagonista del video viral de Facebook, no pudo quedarse en la playa por obvias razones y fue llevado a una granja en donde conoció a otros animales con los que ahora vive muy feliz, lejos de una situación en la que su vida estaba en juego.